把兒當狗虐！3歲童遭父母毒打、昏迷致死 法官重判12年
南投市一對林姓、徐姓夫妻，婚後育有一對3歲雙胞胎兒子，其中小兒子於去年12月間，才從祖父母身邊帶回，但夫妻2人疑不滿兒子有發育遲緩現象，時常尿褲子、拒食等，竟對其狠心虐打、關浴室，母親甚至會在食物內加入辣油、逼矇眼坐椅子等，甚至以「狗」、「啞巴」來稱呼。今年3月間，父親因毆打虐待小兒子，將他推打撞牆後陷昏迷、最後死亡，被檢方依法起訴，近日南投地院判決出爐，依凌虐未滿18歲之人致死罪，判處林男、徐女有期徒刑12年。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 11:03:34
據檢警調查，雙胞胎哥哥由夫妻2人扶養，小兒子由祖父母照顧，去年12月間，夫妻才帶回小兒子，由於小兒子出現發育遲緩，常不肯吃飯、尿褲子等，父親因此經常施虐毆打、關浴室吃飯睡覺，母親也在食物裡加辣油、並捆綁、矇眼等。今年3月間，小兒子因遭父推打、撞牆，受傷導致昏迷，送醫搶救多日後不治，院方發現男童身上有多處新舊傷痕，因此依法通報警方跟社會局介入，最後被檢方依殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪嫌，起訴並聲押。
案經南投地院審理，雖然夫妻倆辯稱，係因小兒子不肯吃飯、隨意便溺才處罰他，還稱小兒子身體虛弱，很容易跌倒受傷，更稱2人自首是希望減刑，不過法官認為，2人是因院方通報警方後，才迫不得已坦承犯行，非出於內心悔悟，因此不予減刑。法官認還為，夫妻原可向醫療或社會福利單位尋求協助，但卻選擇動手毆打凌虐，導致男童身心遭受巨大傷害並死亡，考量2人坦承犯行，因此依法各判處12年。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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