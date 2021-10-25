7大速食車拚！麥當勞免五倍券買1送1　拿坡里炸雞買8送8

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞不限五倍券支付推出一系列優惠活動，即日起至10/28前，APP每帳號每日可參加1次「刮刮樂」活動，完成任務即有機會獲得包括鷄塊、可樂、OREO冰炫風等品項「買1送1」產品優惠券，或「買任一超值全餐送四塊麥克鷄塊／勁辣香鷄翅」及10元小薯／10元蛋捲冰淇淋等多種驚喜優惠。
另外，外送平台foodpanda更有「麥克雞塊買1送1」，即日起至11/9輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買1送1」，每單限點一次，每人限用3次。即日起至11/23購買「特選那堤買1送1」不用優惠碼！兩優惠活動限指定店家使用，數量有限、兌完為止。
漢堡王
漢堡王於10月推出限定「振興優惠券」至11/18，共有24種全新優惠下殺5折起，不僅有百元搞定的個人超省餐，雙人激省餐兩份華堡套餐209 元、單犇牛肉堡＋小華堡雙套餐只要、169元。還有超值單點、分享餐等折扣，超划算的「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、中薯、辣薯球等美食通通買1送1。（以上優惠截至11/18至全台門市都能兌換，惟兒童樂園、機場、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積、嘉義等店不適用。）
肯德基
肯德基即日起至10/28全新推出五倍券面額200元及500元的「3大振興雞省套餐」！
「振興澎湃個人餐」200元（原價325元），內含：1個咔啦雞腿堡＋1塊咔啦脆雞＋4個上校雞塊＋1包香酥脆薯(小)＋1份雙色轉轉QQ球＋1杯百事可樂(小)。
「振興超值雙人餐」200元（原價315元），內含：4塊咔啦脆雞＋1包香酥脆薯(中)＋搭配2杯百事可樂(小)。
「振興多人樂享餐」500元（原價682元），內含：8塊咔啦脆雞＋1份勁爆雞米花分享盒＋1份雙色轉轉QQ球＋一瓶1.25L瓶裝百事可樂。
摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至10/31推「振心感謝季活動」，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡等，全時段消費滿200元即贈蒟蒻兌換券，每筆消費限贈1張，限下次消費滿百使用，數量有限，送完為止。
餐點部分則推200元、500元2大優惠組合，其中可以200元享用原價284元的早餐雙人組合，內含黃金塔塔鱈魚堡、咖哩豬排堡、大薯、2杯大冰紅茶及1個提袋。或以500元享用原價579元的優惠組合，內含厚切培根牛肉堡、藜麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、2份摩斯雞塊、大薯、方塊薯餅、3杯大冰紅茶及提袋。
或可用500元享有指定漢堡、摩斯雞塊、薯條、蒟蒻、冰紅茶即提袋，再搭配禮品5選2，包含濾泡式咖啡6入、摩斯和風沙拉醬3入、玉米濃湯隨身包6入、摩斯抹茶拿鐵粉等。
頂呱呱
頂呱呱即日起推出「領五倍，吃五倍」優惠活動，凡持數位或紙本五倍券皆享200元、500元划算套餐。
200元套餐（原價265元），含有：原味炸雞、辣味雞翅、呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、30元飲品各1份。
500元套餐（原價698元），含有：3塊原味炸雞、2隻原味雞腿、2隻辣味炸雞、2隻辣味雞翅、3塊阿勇雞塊、2顆甜甜包、1份地瓜薯條及3杯30元飲品。
拿坡里
拿坡里即日起至11/20，只要購買「義式雞腿桶」（內含8隻雞腿），就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅一次吃，外帶優惠價只要419元（原價592元），且義式二節翅只送不賣。（提醒優惠於拿坡里炸雞專門店才吃得到）。
必勝客
必勝客即日起至11/29前，推出上班日週一至週五平日時段限定「買1送1」優惠，購買紙包筆管麵即可免費獲吃「夏威夷個人比薩」1個，筆管麵口味目前提供波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮共6樣選擇。於必勝客官網、PK雙饗卡APP購買或至門市現場訂購都可使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。