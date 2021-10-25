COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

狄鶯妙用「乞丐」談教養　警告網友不要污衊孫安佐

▲狄鶯（左）妙用乞丐談教養，警告網友不要污衊孫安佐（右）。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯（左）妙用乞丐談教養，警告網友不要污衊孫安佐（右）。（圖／狄鶯臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-25 10:41:59

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐前陣子負面新聞纏身，爸媽也頻頻出面替他道歉，而今（25）日狄鶯大方曬出與兒子的同框照，同時分享自身教養觀點，怎料卻被網友惡意吐槽，對此，狄鶯先是給予淡定回覆，再警告網友不要污衊孫安佐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
狄鶯在臉書上曬出與孫安佐的健身日常，同時在貼文中談論格局和教養：「一個媽媽說你不努力就跟那個乞丐一樣，另一個媽媽說你好好努力，長大了就有能力幫助他們，父母的格局影響孩子的結局。」正能量滿滿的發文，引來許多粉絲共鳴：「正向教育對孩子影響很大，無論是觀念與心理」、「我們的孩子終將是我們引以為傲的存在」。

▲狄鶯發文談論格局。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯發文談論格局、教養。（圖／狄鶯臉書）
不過卻有一名網友取用狄鶯的話語，改成「吸毒犯版本」來照樣照句，而狄鶯則回「你怎麼那麼負面」，還有粉絲替她抱不平：「一大早不需要為了一些對生活不重要的留言生氣，當瘋子來逛就好，還是為妳加油。」狄鶯也再警告網友：「說我可以，污衊我兒子不行。」看來儘管逃不了酸言酸語，狄鶯仍想要優先保護兒子。

▲狄鶯警告網友不要污衊孫安佐。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯警告網友不要污衊孫安佐。（圖／狄鶯臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀