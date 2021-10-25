狄鶯妙用「乞丐」談教養　警告網友不要污衊孫安佐

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐前陣子負面新聞纏身，爸媽也頻頻出面替他道歉，而今（25）日狄鶯大方曬出與兒子的同框照，同時分享自身教養觀點，怎料卻被網友惡意吐槽，對此，狄鶯先是給予淡定回覆，再警告網友不要污衊孫安佐。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-25 10:41:59
狄鶯在臉書上曬出與孫安佐的健身日常，同時在貼文中談論格局和教養：「一個媽媽說你不努力就跟那個乞丐一樣，另一個媽媽說你好好努力，長大了就有能力幫助他們，父母的格局影響孩子的結局。」正能量滿滿的發文，引來許多粉絲共鳴：「正向教育對孩子影響很大，無論是觀念與心理」、「我們的孩子終將是我們引以為傲的存在」。
不過卻有一名網友取用狄鶯的話語，改成「吸毒犯版本」來照樣照句，而狄鶯則回「你怎麼那麼負面」，還有粉絲替她抱不平：「一大早不需要為了一些對生活不重要的留言生氣，當瘋子來逛就好，還是為妳加油。」狄鶯也再警告網友：「說我可以，污衊我兒子不行。」看來儘管逃不了酸言酸語，狄鶯仍想要優先保護兒子。
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