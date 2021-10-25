中共恢復聯合國合法席位50週年　習近平：重大勝利

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習近平表示，新中國恢復在聯合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件，是世界上一切愛好和平和主持正義的國家，共同努力的結果，亦標誌著佔世界人口1/4的中國人民，從此重新走上聯合國舞台，對中國、世界都具有重大深遠的意義。
在談話中，習近平不忘重申，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展做出重大貢獻，中國人民熱愛和平，深知和平安寧的珍貴，始終奉行獨立自主的和平外交政策，主持公道，伸張正義，堅決反對霸權主義和強權政治，也會堅定支持廣大發展中國家維護自身主權、安全、發展利益的正義鬥爭，向發展中國家提供力所能及的幫助，不斷以中國發展為世界提供新機遇。
習近平還說，新中國恢復在聯合國合法席位的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。中國人民始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國也忠實履行聯合國安理會常任理事國職責和使命，維護聯合國憲章宗旨和原則，積極倡導以和平方式政治解決爭端，除了派出5萬多人次參加聯合國維和行動以外，也已成為第2大聯合國會費國及維和攤款國。
習近平指出，一個國家走的道路行不行，關鍵要看是否符合本國國情，是否順應時代發展潮流，能否得到人民支持和擁護，為人類進步事業作出貢獻，希望國際社會推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度、以一種文明代替另一種文明，而是不同的社會制度、意識形態、歷史文化、發展水平的國家，都能在國際事務中利益共生、權利共享、責任共擔，形成共建美好世界的最大公約數。
最後，習近平還提到，國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定，國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。對聯合國，世界各國都應該秉持尊重的態度，愛護好、守護好這個大家庭，絕不能合則利用、不合則棄之，以讓聯合國在促進人類和平與發展的崇高事業中，發揮更為積極的作用。