COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

澳洲官商聯手收購通訊業　阻中資介入太平洋

▲澳洲政府資助民營企業，收購業務範圍遍及多個太平洋島國的Digicel Pacific，被指是為阻止太平洋地區通訊網絡業務落入中資手中。中澳示意圖。（圖／翻攝自 Daily Telegraph ）
▲澳洲政府資助民營企業，收購業務範圍遍及多個太平洋島國的Digicel Pacific，被指是為阻止太平洋地區通訊網絡業務落入中資手中。中澳示意圖。（圖／翻攝自 Daily Telegraph ）

中央社

2021-10-25 11:17:14

（中央社記者丘德真雪梨25日專電）澳洲電訊公司（Telstra）與澳洲政府今天公布，雙方聯手斥資16億美元，收購業務範圍遍及多個太平洋島國的通訊企業Digicel Pacific。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天報導，澳洲電訊同意與澳洲聯邦政府合資16億美元（約新台幣333億元）成功收購Digicel Pacific；而且，若Digicel在未來3年業績達到澳洲電訊的要求，澳洲電訊與澳洲政府將會額外注資2.5億美元（約新台幣52億元）。

報導指出，16億美元收購金額中，澳洲電訊承擔2.7億美元（約新台幣56億元）；其餘13.3億美元（約新台幣277億元）由澳洲政府負責。雖然大部分資金是由澳洲政府負擔，但Digicel的所有股權將由澳洲電訊全面持有。

報導提到，澳洲政府資助民營企業競購Digicel Pacific，主要是為了阻止太平洋地區通訊網絡業務落入中資手中。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，澳洲電訊執行長Andy Penn潘恩指出，收購Digicel Pacific是一項具有吸引力的商業投資計畫；而且，澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）今天發表聯合聲明，指Digicel Pacific是太平洋地區具有領導地位的通訊企業；它的手機和網路業務範圍遍及巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、諾魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）、東加（Tonga）和斐濟（Fiji）。

聲明提到，澳洲電訊致力確保Digicel Pacific向太平洋國家提供可靠的服務，並且致力與太平洋各國政府建立互信關係。

澳洲金融評論報於今年7月16日報導指出，隨著市場傳出「中國移動」有意收購Digicel Pacific的消息，引起澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）關注。

澳洲相關安全機構擔心，巴紐的Digicel Pacific手機網絡倘落入中國央企手中，中國將可藉此監控鄰近國家、監視出訪當地的澳洲政府部長、散播支持當地親中政客的政治宣傳，而且，Digicel也可能會成為中國賄賂當地政治人物的白手套。（編輯：韋樞）1101025

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀