澳洲官商聯手收購通訊業　阻中資介入太平洋

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報導指出，16億美元收購金額中，澳洲電訊承擔2.7億美元（約新台幣56億元）；其餘13.3億美元（約新台幣277億元）由澳洲政府負責。雖然大部分資金是由澳洲政府負擔，但Digicel的所有股權將由澳洲電訊全面持有。
報導提到，澳洲政府資助民營企業競購Digicel Pacific，主要是為了阻止太平洋地區通訊網絡業務落入中資手中。
澳洲人報（The Australian）網站今天報導，澳洲電訊執行長Andy Penn潘恩指出，收購Digicel Pacific是一項具有吸引力的商業投資計畫；而且，澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。
澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）今天發表聯合聲明，指Digicel Pacific是太平洋地區具有領導地位的通訊企業；它的手機和網路業務範圍遍及巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、諾魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）、東加（Tonga）和斐濟（Fiji）。
聲明提到，澳洲電訊致力確保Digicel Pacific向太平洋國家提供可靠的服務，並且致力與太平洋各國政府建立互信關係。
澳洲金融評論報於今年7月16日報導指出，隨著市場傳出「中國移動」有意收購Digicel Pacific的消息，引起澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）關注。
澳洲相關安全機構擔心，巴紐的Digicel Pacific手機網絡倘落入中國央企手中，中國將可藉此監控鄰近國家、監視出訪當地的澳洲政府部長、散播支持當地親中政客的政治宣傳，而且，Digicel也可能會成為中國賄賂當地政治人物的白手套。（編輯：韋樞）1101025