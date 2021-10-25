大咖男星夾李雲迪、吳亦凡中間 遭虧「最想銷毀的合照」
大陸知名鋼琴家李雲迪21日晚上因在北京嫖妓被捕，優雅、溫柔的「鋼琴王子」形象毀於一旦，而歌手吳亦凡前陣子也因性侵未成年、在酒局選妃等醜聞而飽受撻伐，2人痛失許多演藝工作，過往的作品還被打上馬賽克。近來在微博上流出一張李雲迪、吳亦凡的合照，值得注意的是，中間還坐著大咖男星黃曉明，該照曝光後馬上引來網友吐槽。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-25 11:36:28
有大陸網友挖出一張李雲迪、吳亦凡和黃曉明2016年一起參與活動的合照，只見3人西裝筆挺並排而坐，看起來私交甚篤，帥氣的模樣也不禁讓人多看幾眼，怎料5年後李雲迪、吳亦凡就因醜聞被逐出演藝圈。
該照在微博上掀起熱議，被封為「黃曉明最想銷毀的合照」，引來網友瘋狂吐槽：「黃曉明表示害怕」、「黃曉明應該就是最帥的」、「怎麼有點心疼黃曉明」。
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