蔡英文表態「淪豬隊友」？陳柏惟駁：不是隊友、而是友隊
台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上周六投票通過，成為台灣史上第一位遭到罷免解職的立法委員。對於外界盛傳此次遭罷免成功主因是總統蔡英文公開表態，陳柏惟今（25）日表示，兩人本來就不是「隊友」，而是友隊。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-25 11:52:07｜2021-10-25 12:14:10
立院外交及國防委員會今日邀請僑委會主委童振源進行業務報告並備詢，陳柏惟受訪時被問到國民黨直指蔡英文是此次敗戰的「豬隊友」一事，陳柏惟表示，蔡英文與他分屬民進黨、基進黨，雖然政黨路線相似，但從來就沒有義務要互相幫忙，「她不是我們這一隊的」。他也直言蔡英文協助之舉，僅止於朋友間的做人處世，「以禮、誠相待」。
針對「不是同一隊」的說法引發誤會，陳柏惟稍後也在臉書澄清表示，今天回到立法院繼續工作，開票結果當天，蔡英文總統就有致電給他，鼓勵他不要喪氣，要繼續努力，他也用非常元氣的精神向蔡總統問好，並且保證一定會繼續為台灣奮鬥。
陳柏惟澄清表示「雖然我和蔡英文總統分屬不同政黨、不同隊伍，不是隊友而是友隊，有時我們聯軍組成台灣隊，蔡英文總統是台灣隊聯軍的大隊長、總教練，但這場比賽是台基的比賽，我是台基的一名投手，沒能拿出好表現，我要負全責。」他也向想要挑撥台灣隊各聯隊關係的人說，「你們絕對不會成功的」。
陳柏惟強調。蔡英文總統簽名為他加油打氣的球棒，一直都懸掛在他的烏日服務處裡，為了台灣會繼續用全力投出每一顆球、揮每一次棒。