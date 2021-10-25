年底公投戰 蘇貞昌：應就事論事、不要扭曲成為政治運作
面對年底即將有四大公投，在野黨全力進攻，行政院長蘇貞昌今（25）日受訪表示，大家就公投應該就事論事，不要把它扭曲成為政治運作，這樣不能理性討論，比較可惜。
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-10-25 11:36:36
蘇貞昌說，公投是對「事」的決定，應該就事論事。四個公投，我們都看到，我們台灣是以外貿為主的國家，我們的東西、產品要賣給外國，也不能禁止外國的產品進來，否則沒有辦法做生意。
蘇貞昌也說，當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進來，還揪團吃牛肉麵，卻把符合國際安全標準的萊豬描繪成為毒豬肉。這樣他相信美國人也不能接受，「還說要親美，就顯得矛盾」。
蘇貞昌指出，隨著經濟發展，台灣是11年來最好，而經濟、民生、工業各個方面都要用電，「我們不能要馬兒跑，不給馬吃草，我們不能要用電，反對發電」。
蘇貞昌表示，何況，核四早已經封存，浪費了好幾千億，而核一、核二所在地就是新北，我們看到新北市長侯友宜也一直講要安全，但核廢料到現在都沒有辦法圓滿地處理，所以重啟核四根本不可能。所以大家就公投應該就事論事，不要把它扭曲成為政治運作，這樣不能理性討論，比較可惜。