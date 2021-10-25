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新冠確診壓力大！三種「精神症狀」勿忽視　當心憂鬱纏身

▲台大醫院精神醫學部針對新冠肺炎確診個案精神狀態追蹤，發現不少民眾痊癒後，仍有數個月的殘餘神經精神症狀。（圖／資料照片，記者朱啓瑜攝）
▲台大醫院精神醫學部針對新冠肺炎確診個案精神狀態追蹤，發現不少民眾痊癒後，仍有數個月的殘餘神經精神症狀。（圖／資料照片，記者朱啓瑜攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-25 12:23:33

新冠肺炎疫情影響了全球的生活已持續近兩年，除了威脅民眾生命安全，帶來生理上的病痛外，面對生活上的壓力也讓人心理層面出現症狀！台大醫院精神醫學部就針對確診個案精神狀態追蹤，發現不少民眾即使在病毒感染痊癒之後，仍然有持續數個月的殘餘神經精神症狀。其中三大類包括意識昏沈、注意力渙散沒有辦法集中，以及知覺異常，像是可能伴隨幻覺等症狀。

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台大醫院精神科醫師陳宜明就點出，「急性後期新冠肺炎症候群」，可能因為憂鬱、焦慮、認知功能缺損，與感染所導致的神經發炎、神經傳導物質降低、及腦部因血栓造成的局部缺氧性傷害較相關，甚至因發炎導致單胺類神經傳導物質缺損，個案可能發生憂鬱、無法感受快樂、負面思考、自殺意念等症狀。

陳宜明點出，面對這類患者會透過視訊電話輔助，評估病患的精神健康狀態，偵測有無新冠肺炎「譫妄症」，希望可以早期發現情緒困擾和睡眠障礙，適當使用藥物減緩症狀，並搭配復健、運動與門診追蹤，來讓患者早日康復。

台大醫院精神科醫師陳錫中舉例，曾碰過一位新冠肺炎確診者，染疫原因是在醫院照顧小孩，個案生活壓力本來就很大，一開始治療就出現譫妄、意識不清，儘管專業的醫療團隊把染疫部分完全治癒，個案仍然因為先前照顧孩子壓力很大，染疫後又覺得給家人帶來困擾，所以慢慢出現憂鬱、睡眠障礙、悲觀。

後續醫師啟動憂鬱治療，發現跟一般憂鬱症表現類似，但是個案對於精神科藥物副作用特別敏感，後來是花了一段時間調整、治療，才讓個案恢復正常精神狀態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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