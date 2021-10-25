新冠確診壓力大！三種「精神症狀」勿忽視　當心憂鬱纏身

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陳宜明點出，面對這類患者會透過視訊電話輔助，評估病患的精神健康狀態，偵測有無新冠肺炎「譫妄症」，希望可以早期發現情緒困擾和睡眠障礙，適當使用藥物減緩症狀，並搭配復健、運動與門診追蹤，來讓患者早日康復。
台大醫院精神科醫師陳錫中舉例，曾碰過一位新冠肺炎確診者，染疫原因是在醫院照顧小孩，個案生活壓力本來就很大，一開始治療就出現譫妄、意識不清，儘管專業的醫療團隊把染疫部分完全治癒，個案仍然因為先前照顧孩子壓力很大，染疫後又覺得給家人帶來困擾，所以慢慢出現憂鬱、睡眠障礙、悲觀。
後續醫師啟動憂鬱治療，發現跟一般憂鬱症表現類似，但是個案對於精神科藥物副作用特別敏感，後來是花了一段時間調整、治療，才讓個案恢復正常精神狀態。
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