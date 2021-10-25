形象破滅！警專招生男主角 向詐騙集團索賄、判6年定讞
2018年間，瑞芳警分局一名賴姓前偵查佐，在警專招生海報中化身肉販，寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限」，刻劃了警方英勇形象，不料，這名賴姓前偵查佐，卻利用偵辦電信詐欺案的機會，竟向詐騙集團成員索賄35萬元，案經法院審理，一審依違背職務收受不正利益罪，判處5年徒刑、褫奪公權3年；二審改依收賄罪判6年、褫奪公權5年；其上訴最高院遭駁回，全案定讞。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 13:15:08
據了解，賴姓前偵查佐本任職於新北市瑞芳分局，犯案後已遭停職，他於偵辦詐欺案件期間，向詐騙集團成員林男，透露偵辦的消息，並對其索賄金錢，事後，林男先後交付20萬、15萬元。賴姓前偵查佐拿到錢後，則於偵辦期間，要求詐騙集團的共犯胡男，於筆錄時不要供出其他成員，且賴男也未通知其他人來製作筆錄，但後來有其他成員、因他案而被羈押，全案才因此曝光。
東窗事發後，賴男將35萬元交還給林男父親，並否認有索賄犯行。案經法院審理，一審認為賴男確實收賄，但考量金額不高，因此依背職務收受不正利益罪，判5年徒刑、褫奪公權3年。二審認為，賴男確實是藉職務之便索賄，此外賴是有調查職務的人，但審酌他將35萬元還給林父，酌減刑度改判刑6年。賴男上訴最高院，最高院認定二審量刑妥適、無違誤，駁回上訴定讞。