驚！女學生整牙後激瘦卻開始聽到回音 醫：過度減肥惹禍
不少女生都追求體態輕盈，往往忽略了體重激瘦後可能伴隨的健康問題，一名剛上高一的女學生，發現自己講話時耳朵常聽到回音，而且感覺悶悶的，甚至懷疑自己出現「聽力退步」的情形。經過檢查後才發現，這名女學生不久前裝了牙齒矯正器，導致體重激瘦4公斤，亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部長田輝勣表示，個案研判是短時間體重減少，導致負責耳咽管關閉的脂肪墊流失，造成耳中壓力不平衡，引起「耳咽管開放症」。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-26 06:00:00
醫師強調，「耳咽管」是連接中耳腔到鼻咽部的管道，主要功能為調節耳膜內壓力，類似一個活門，正常會處於關閉狀態，當需要調節耳壓時，會透過吞嚥、打呵欠等，暫時打開耳咽管，將空氣從鼻腔送入耳朵內以平衡內外壓力。
田輝勣提到，成人耳咽管長度僅約3.5公分，包括懷孕、甲狀腺亢進、過度減肥或其他原因體重下降太快，都會影響耳咽管關閉，產生「耳咽管開放症」，除了感覺耳朵悶悶的，也會聽到耳鳴聲或者自己呼吸心跳，甚至覺得聽力變差、頭暈與頭痛等症狀，提醒民眾有症狀還是要及時就醫。
想要解決「耳咽管開放症」，醫師建議，只要穩定進食逐漸恢復體重，聽力狀況就會大幅改善，也可以選擇平躺或彎腰低頭來快速緩解症狀，但如果症狀持續且越來越嚴重，就要經鼻內視鏡耳咽管開口進行玻尿酸注射。另外，醫師也提醒患有耳咽管開放症的民眾可以多喝水，保持鼻腔內的黏膜適當濕潤，減少耳咽管漏氣風險。