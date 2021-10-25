COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小鵬汽車擬2024年量產飛行車　售價不超過百萬

▲小鵬汽車的子公司HT Aero計畫推出了一款能夠在空中飛行並在道路上行駛的新車。（圖／翻攝自汽車之家）
▲小鵬汽車的子公司HT Aero計畫推出了一款能夠在空中飛行並在道路上行駛的新車。（圖／翻攝自汽車之家）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-25 12:22:43

中國電動汽車製造商小鵬汽車子公司HT Aero（小鵬匯天）推出一款新型飛行汽車，根據了解這款車不但能在天空飛，也能在道路上行駛，只要「會開車就可以駕駛」， 預計於2024年進行量產。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，小鵬汽車24日時舉行了第三屆「1024小鵬汽車科技日」，以「智能為先　探索無限為主題，在超級補能（充電）、智慧駕駛、智慧機器馬以及飛行汽車等四個領域上，分享其在未來領域的探索進程以及量產推進計畫。

在科技日的最後，小鵬汽車展示了由HT Aero打造的第六代飛行汽車設計版。小鵬汽車表示，這次公布的設計版除了具備一台車子的基本屬性，可以在陸地上行駛，同時也是安全的低空飛行器。透過螺旋槳葉折疊構造實現飛行和陸地的融合，能夠在大多數的公共道路上自由行使，尺寸也與現有車輛大小相當，並且可以隨時切換行駛模式。再加上採用輕量化設計，該飛行汽車重量僅為小鵬P7的50%。

小鵬的願景是，未來的飛行汽車將容易學習、容易使用，不需要專業飛行培訓就可以駕駛。小鵬汽車執行長何曉鵬表示，目標要在2024年實現飛行汽車的量產，並透露飛行汽車的價格將控制在100萬元（人民幣）以內。

HT Aero先前已經得到何小鵬支持，19日時從包括知名風險投資公司在內的外部投資者籌集5億美元。根據了解，HT Aero投前估值已經超過10億美元。

雖然小鵬汽車並不是中國第一家訂下飛行汽車量產目標的企業，2017年吉利科技收購了飛行汽車公司Terrafugia，並成立「太力飛車」，進行飛行汽車的研發和生產。吉利曾表示將在2019年開始交付，但計畫始終沒有實現。不過對於各家力拚研發飛行汽車的企業而言，目前首要問題是尚無明確關於飛行器生產和飛行的法規，未來飛行汽車落地勢必也需要有相關法規的制定來進行規範。

▲小鵬汽車24日舉行「1024小鵬汽車科技日」，並公開飛天汽車的模型版。（圖／翻攝自汽車之家）
▲小鵬汽車24日舉行「1024小鵬汽車科技日」，並公開飛天汽車的模型版。（圖／翻攝自汽車之家）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀