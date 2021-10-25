小鵬汽車擬2024年量產飛行車　售價不超過百萬

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在科技日的最後，小鵬汽車展示了由HT Aero打造的第六代飛行汽車設計版。小鵬汽車表示，這次公布的設計版除了具備一台車子的基本屬性，可以在陸地上行駛，同時也是安全的低空飛行器。透過螺旋槳葉折疊構造實現飛行和陸地的融合，能夠在大多數的公共道路上自由行使，尺寸也與現有車輛大小相當，並且可以隨時切換行駛模式。再加上採用輕量化設計，該飛行汽車重量僅為小鵬P7的50%。
小鵬的願景是，未來的飛行汽車將容易學習、容易使用，不需要專業飛行培訓就可以駕駛。小鵬汽車執行長何曉鵬表示，目標要在2024年實現飛行汽車的量產，並透露飛行汽車的價格將控制在100萬元（人民幣）以內。
HT Aero先前已經得到何小鵬支持，19日時從包括知名風險投資公司在內的外部投資者籌集5億美元。根據了解，HT Aero投前估值已經超過10億美元。
雖然小鵬汽車並不是中國第一家訂下飛行汽車量產目標的企業，2017年吉利科技收購了飛行汽車公司Terrafugia，並成立「太力飛車」，進行飛行汽車的研發和生產。吉利曾表示將在2019年開始交付，但計畫始終沒有實現。不過對於各家力拚研發飛行汽車的企業而言，目前首要問題是尚無明確關於飛行器生產和飛行的法規，未來飛行汽車落地勢必也需要有相關法規的制定來進行規範。