王定宇爆3Q投票當天吊點滴！陳柏惟低調證實身體不舒服
台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟最快本週五將解職。民進黨立委王定宇今 (25)日透露，陳柏惟在罷免案當天，投完票就到急診吊點滴。陳柏惟今天受訪時低調證實此事，強調沒有要拿來做新聞。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-25 13:06:55｜2021-10-25 13:16:50
民進黨立委王定宇在媒體聯訪時透露，陳柏惟在罷免案當天到急診室吊點滴。陳柏惟接受媒體聯訪被問到是否有此事?陳柏惟先是驚訝表示「他怎麼知道」，後來才想起當天的確有跟王定宇通過電話。
陳柏惟說，他禮拜四走13小時、禮拜五走13小時，中間睡1個小時後參加晚會，隔天投完票就很不舒服，去掛急診有頭痛、血壓過高、嘔吐等情形，因此去吊點滴，「不過沒打算拿這個做新聞」。
對於選罷法罷免門檻上修一事，陳柏惟表示，「沒有特別想要改什麼規則」，他形容就像下棋一樣，大家講好規則開始下，不要下到一半改規則，他的案子也沒有要趕規則，不過一局下完大家想檢討討論也是正常。
陳柏惟也再度向支持者表達感謝，「不同意數字非常高很意外」。他坦言，在局內看，「沒有一天感受到7.3萬這數字」，關於下一步現在一勝一敗，還有第三場，有這些不同意票的支持，希望他們團隊繼續為台灣發聲，將會把第三場補選打完。