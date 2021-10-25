中二立委補選在即　民進黨6議員不畏戰願出征

立委陳柏惟被罷免成功，中二選區補選在即，藍軍可望由顏家再戰，綠營人選尚未產生。民進黨台中市黨部主委李天生表示，民進黨將與基進黨合作，人選尊重友黨，若由民進黨推出，則由黨中央以徵召處理、原則上不空降，目前包括他在內，立委第二選區6個議員都有意願出征。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-25 12:53:10｜2021-10-25 13:27:25
由於陳柏惟的不同意罷免票只比同意票少4,466票，外界認為這場補選，綠營若能營造團結氣勢尚可一戰。李天生說，中選會將於28日公告補選時程，他希望人選最慢在月底定案，以利選戰運作。
6議員中首先表態的王立任52歲，曾任立委蔡其昌國會辦公室主任，去年他與陳柏惟在顏家的大本營沙鹿設聯合服務處。王立任強調，沙鹿是決戰區，立委補選若贏了沙鹿，就可再度翻盤。如有機會獲得徵召，他將義無反顧全力以赴。
44歲的陳世凱曾於2012立委補選、2016立委選舉，兩度與國民黨的顏寬恒交手，分別以1,138、5,899些微差距落敗，是否第3次披戰袍，外界高度關注。
60歲的李天生最資深，已是第4屆議員，同時兼任台中市黨部主委。61歲的楊典忠已連任3屆、在海線地區基礎穩固。
張家銨與林德宇都是議員第一任。38歲的張家銨是林佳龍子弟兵，是最輕的一位，也是唯一女性，若藍營由副議長顏莉敏披掛上陣，這場補選將成為女人的戰爭；屬新潮流系的林德宇42歲，曾任前彰化縣長魏明谷的新聞處長。