陳伯惟罷免過關　黃捷：遺憾但必須尊重民主結果

台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，也曾經面臨罷免投票的高雄無黨籍市議員黃捷今（ 25）日表示遺憾，但必須尊重民主結果。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-25 13:39:12｜2021-10-25 13:41:23
黃捷今日參加立委高嘉瑜國會辦公室舉辦「拒絕偷臉數位性暴力!加速修法遏止科技犯罪 」記者會，會後受訪被問到陳伯惟罷免案投票結果，黃捷表示，非常難過與遺憾，跟陳是非常好的朋友，他非常努力做這份工作，對結果非常遺憾，但必須尊重，這是民主結果。
至於是否該修改罷免門檻 ? 黃捷表示，大家要尊重制度，遊戲規則就長這樣，這是人民一票一票結果，這是民主精神。台中中二選區有很強大的傳統勢力，顏家勢力就在這邊，大家要接受這件事。 黃捷也否認聽過陳伯惟要去高雄選市議員的傳聞。
針對藍營下一個罷免目標是無黨籍立委林昶佐?黃捷表示，跟林是好朋友，他的服務、問政非常認真，也得過優質立委，他的表現可受公評，他被點名也是無妄之災，也是無辜受害者，相信他的選民會給他一個公道，用民主方式把他留下來。
針對中二選區補選，黃捷指出，接下來怎樣不好說，只知道要更努力，現在結果就是同意票比較多，而且超過25%，代表要在做出改變獲得選民認同，就必須付出更大努力。