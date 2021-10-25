2年再升官！華春瑩升任部長助理　曾言「做戰狼又何妨」

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華春瑩在2012年11月16日首次以外交部發言人身份，出現在外交部新聞發布廳，與媒體記者見面。她也是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，外交部歷史上第五位女發言人。
當時，時任外交部發言人秦剛表示，華春瑩從事外交工作二十年，曾在外交部歐洲司以及歐洲和亞洲地區工作過，擁有較豐富的外交經驗和良好的溝通能力，是出任外交部女發言人非常合適的人選；相信她會和媒體記者相處融洽，合作愉快。
不過香港《立場新聞》指出，華春瑩任中國外交部發言人期間，曾經有過不少「驚人」言論。2020年，中國大力實施「戰狼外交」，引來外國媒體抨擊。但是華春瑩對此回應稱，為了維護中國主權安全發展利益、維護國家利益尊嚴，「做『戰狼』又何妨？」
而在今年3月，因多個國際時裝品牌關注新疆強迫勞動問，並停用新疆棉，引發中國官媒及網友反擊抵制。華春瑩當時則是在記者會上，用一張她稱為是「美國黑奴採棉」的照片向西方進行抨擊。但隨後遭到美國媒體反駁，華春瑩拿出的「黑奴」照，其實是20世紀的美國監獄囚犯照，似乎與華春瑩口中的「黑奴」有頗大的差異。
目前，中國外交部新聞司有4位副司長，分別是：汪文斌、趙立堅、胡鍵、以及其中唯一女性蔣小燕。