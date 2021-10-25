足球／睽違14年！中華女足資格賽全勝重返亞洲盃

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊從開局便掌握大部分的持控球時間，在上半場曾數度嘗試射門都欠缺臨門一腳，來到下半場後中華隊重振旗鼓，比賽來到第60分鐘，7號陳燕萍在中路嘗試帶球突破在罰球區邊緣被絆倒，讓中華隊獲得一次不錯的自由球機會，此時替補上場的13號許翊筠佯裝射門實則干擾巴林守門員判斷，隨後11號賴麗琴一腳漂亮的自由球直接破網，幫助中華隊取得1-0領先。
接著在第77分鐘，10號李綉琴的在罰球區右側接獲11號賴麗琴的傳球後將球直塞給前方的6號潘彥昕，後者起腳後遭巴林門將拍出，不過此刻球卻正好彈到球門前無人盯防的7號陳燕萍眼前，陳燕萍一個頭槌補門順利將比數擴大至2-0。最終比數就停在2：0，中華女足睽違14年以資格賽全勝之姿晉級2022印度女子亞洲盃會內賽。
中華隊總教練越後和男賽後幽默表示，隔了14年再度晉級亞洲盃，回國後也剛好要隔離14天，或許14這個數字對他而言是個幸運的數字，對於這次征戰當然要感謝選手的努力才有這樣的結果。接下來亞洲盃的對手只會是實力相近或更強的隊伍，針對現有的不足去加強跟修正是首要目標。
本次資格賽表現亮眼並在下半場突破僵局攻進首顆進球的賴麗琴表示自己的強項就是自由球，當下操刀自由球心裡只有一個念頭就是要把球踢進，讓大家的心理可以穩定下來，這趟比賽真的不容易，由於疫情的關係大家的狀態都沒有調整到最好，要修正的地方還很多，也期許年輕新血透過更多比賽累積經驗。
王湘惠、李綉琴兩人跟攻進第二顆進球的陳燕萍還有助理教練鄭雅薰都是14年前征戰2008亞洲盃會內賽的陣中球員，直呼時間過得好快，但四人的印象都覺得好模糊。鄭雅薰表示感謝有當初學姊們的努力才能讓自己有機會進到亞洲盃會內賽。
陳燕萍打趣地說自己當初還是小毛頭上不了場，現在還要去google一下當初對手是誰。王湘惠則說14年的過程中是很多教練跟選手累積下來的努力跟堅持才有機會重回亞洲盃，會努力去爭取更好的成績。李綉琴表示看到自己的名字在上面覺得很訝異，自己當初應該是在替補席上幫學姊加油的角色，現在角色互換，除了自己很努力以外，也是大家一起努力才能再次進軍會內賽。