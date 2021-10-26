一塊水晶肥皂洗全身？皮膚科醫師破解三大清潔NG迷思
適當清潔臉部與身體，雖然是每個人的生活日常，但許多人的清潔方式或是使用的產品卻不適合自己，甚至誤用了網路上流傳的洗臉與沐浴NG方法，當心皮膚越洗越糟！皮膚科醫師胡怡萱就點出皮膚清潔方式常見的三大NG迷思，其中最常見的就是「泡泡越多、洗得越乾淨」，以及「肌膚緊繃才乾淨」，還有「水晶肥皂可以洗全身」。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-26 15:52:11｜2021-10-26 16:00:35
胡怡萱解釋，市售的洗面乳、沐浴乳等產品含有「界面活性劑」成分，能有效清潔皮膚，而且因界面活性劑分子有兩端，一端為親油端，可以跟皮膚上的油垢結合；另一端為親水端，經過沖洗後能達到潔淨皮膚的效果。
不過，界面活性劑的種類多，所形成的起泡能力不一，起泡力和去油力沒有百分之百的相關性，不一定起泡能力高，清潔效果就越好。胡怡萱解釋，有些凝露狀、乳霜狀的產品，或是起泡力較弱的產品，一樣具有帶走油垢的效果。
另外，很多人誤以為把皮膚油脂全洗掉，臉上呈現「乾乾繃繃」的感覺才是乾淨，對此醫師也提醒民眾，皮膚皮質層需要有一層完整的皮脂膜保護，如果過度清潔會適得其反，不僅會傷害角質層，讓皮膚保護力下降，甚至會導致皮膚變得乾燥粗糙，容易乾裂讓細菌入侵。
最後，醫師曾遇過民眾使用水晶肥皂洗全身，導致皮膚受損、紅腫、過敏。胡怡萱解釋，水晶肥皂屬於洗衣皂，產品標示其實也已經說明是供洗滌衣物使用，因此提醒民眾不要用來清潔皮膚，可能會有嚴重的過敏反應產生。