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PLG／戴維斯仍是「特例」　阿提諾若加入聯盟身份是洋將

▲夢想家主力洋將阿提諾(Will Artino) （資料照／夢想家提供）
▲夢想家主力洋將阿提諾(Will Artino) （資料照／夢想家提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-10-25 14:06:40

P.League+今(25)日進行規章公佈記者會，其中明訂了各隊可以擁有4種身分的球員，不過執行長陳建州解釋「新台灣人」戴維斯目前仍然會是特殊的存在，他的本土球員身分，其他歸化球員不會適用。

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為了感謝戴維斯對台灣籃壇的復出，在聯盟首季他是以本土球員身分加入桃園領航猿，因此不受到任何洋將規範限制，包括上場時間以及薪資上限(非新秀本土球員無上限)，也因此引發外界討論。

目前聯盟的4種球員身分包括：本土球員、華裔球員、外籍生球員、外籍球員，除了第一種之外，其他三種都有註冊以及上場的限制，而戴維斯則是特例，他這一季還是會以本土球員身分上場。

至於中華男籃新歸化的人選——美國籍洋將阿提諾(William Artino)，陳建州明確表明若他加盟聯盟任何一隊，並且上場出賽，仍會是以洋將的身分，而不是和戴維斯一樣沿用特例。

「去年也花了蠻久時間花了很多時間討論Q的身分，相信媒體和球迷應該都和我們立場一樣，認同他對台灣籃球的貢獻，因此身分非常特殊。」陳建州說，雖然經過董事會和賽務委員會討論通過，阿提諾佔洋將名額，但陳建州表示聯盟仍然希望未來能幫助中華隊提升競爭力。

「我們有想過一件事情——但需要更多配套措施以及政府支持——如果以後修法通過球團企業減稅方案，那或許以後就可以考慮將洋將2+1改成2洋將加1名歸化球員的方式。」陳建州如此說道。

陳建州的構想是企業來承擔歸化球員的部份薪資，讓中華隊未來可以針對不同隊型的球隊，換上不同的歸化球員，但也坦言這只是未來願景和方向，因為這方面不只需要聯盟努力，還需要政府幫忙，修法通過讓企業減免稅，提供更大的誘因。

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