中二補選周玉蔻點名林靜儀出征　網友說她缺了這個

立委陳柏惟遭罷免，中二選區3個月內將補選，資深媒體人周玉蔻今（25日）在臉書喊話，建議基進黨與民進黨共推前民進黨不分區立委林靜儀醫師，但林靜儀指「黨內其他同志值得更多支持與看見」。臉友則點出，在中山醫大附設醫院服務的林靜儀「氣口」不足，個人特質更適合民進黨現任立委黃國書所在的中六選區。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-25 14:12:13
資深媒體人周玉蔻今日在臉書喊話「中二補選對決顏家，基進黨與民進黨共推林靜儀，勝算如何？」短短一小時湧進500多則留言。
林靜儀是知名婦產科醫師，南投鹿谷鄉人，曾任民進黨全國不分區立委，目前是中山醫大附設醫院國際醫療中心主任，常在臉書開砲替民進黨政策辯護，罷免活動期間，她為陳柏惟奔走站台不遺餘力。
周玉蔻臉書一出，不少網友表示以林靜儀的高知名度與戰力可以一搏，但也有人點出，中二選區生活型態偏鄉村、有一半是海線，林靜儀較屬都會型人物，「氣口」不對，「中二連陳世凱都嫌斯文，要找像蔡易餘這種的」，還有人建議，林佳龍的知名度最高，此時應臨危上陣。
周玉蔻PO文不久，林靜儀也在臉書回應：「雖然很意外的擁有網路聲量，但是我希望大家更關注與肯定本黨在艱難地方紮根努力許久的夥伴們。他∕她們值得更多支持與看見。」臉友則建議林靜儀，可考慮接棒2024民進黨立委黃國書在中六選區這一席的空缺，「畢竟林醫師在中山服務，有地緣關係比較適合！」