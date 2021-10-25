桃園超商遭行搶！黑衣男開1槍劫走51萬 警方全力追緝中
25日上午10時許，桃園市新屋區中山東路上某超商，遭歹徒持槍闖入、搶走約51萬元現金，當時嫌犯身穿黑衣、頭戴鴨舌帽，趁運鈔人員補鈔時突然闖入，並開1槍示威後，搶走現金開車逃逸，案發之後，楊梅分局立即成立專案小組，目前警方正全力追緝中。楊梅分局表示，稍早已尋獲嫌犯的作案車輛，並掌握可疑對象，將積極逮捕嫌犯到案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 15:22:04｜2021-10-25 16:03:19
據警方調查，案發時間為上午10時許，當時一名男子頭戴鴨舌帽、身穿黑衣，趁運鈔人員補鈔時闖入，嫌犯當下先是鳴1槍示威，恐嚇2名保全人員，逼2人交出換鈔匣現金，約得手51萬元後開車逃離現場。警方獲報後立即展開調查，於台66線往觀音路旁找到作案用車輛，目前已鎖定可疑對象，全力追緝中。
據了解，事發地點對面，是還在興建中的楊梅分局埔頂派出所，而該超商於2019年間，也發生過ATM被歹徒用鐵鍊拖走的案件，不料今天又發生搶案。警方指出，所幸這次事件無人傷亡，目前不排除嫌犯事先鎖定運鈔車路線、到達時間，後續將會再釐清是否有預謀犯案可能。（編輯：林盈君）