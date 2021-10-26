五倍券紙本第二梯次預訂開跑　四大超商優惠一次掌握

根據經濟部中小企業處資料顯示，第一梯次紙本五倍券領用超過千萬人次，使用率相當高。紙本振興五倍券第二梯次預訂，從昨（25）天開始至10/31截止，四大超商為了增加人氣搶商機，都針對前往預訂民眾祭出加碼優惠，讓大家五倍券領用得方便、花得更開心。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-26 05:00:00
針對第二次預訂，OKmart規劃多項優惠，10/25-10/31預訂時間內，至全台門市使用OKgo 事務機/OK App 會員快速專區預訂，就可以在門市現場憑預訂留存聯(小白單)享有OKmart加碼優惠。優惠包含OKCAFE大杯莊園級拿鐵8杯200元，20杯500元的超值優惠，換算一杯只要25元。
另外，OKmart也特別推出多款保健商品優惠，像是桂格養氣人蔘雞精、華陀扶元堂龜鹿雙寶葡萄糖胺飲、華陀扶元堂養氣雙蔘飲、白蘭氏強化型金盞花葉黃素精華飲等，最低39元起。
統一超商的五倍券預約，則是推出星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享買一送一，以及蝦皮購物新戶購物金（限12/31前使用）；另外，領券優惠還有CITY CAFE大杯拿鐵第二杯半價，或CITY CAFE大美式買一送一，以及統一超商購物金抵用券150元（需搭振興五倍券使用）。
另一邊，全家預訂五倍券，享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買一送一，還有100元全家加碼購物金（需消費滿500元）；領券成功者，還有400元滿額購物金，及肯德基、Pizza Hot套餐優惠等。
萊爾富則是預訂享大杯美式/大杯拿鐵同價格買一送一，而且會員到萊爾富使用紙本振興劵消費，還可以翻倍贈等值紙本振興劵面額的滿額購物金，贈送之滿額購物金將以每張面額50元形式回饋，下次消費滿200元時可折抵1張。