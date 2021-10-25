《孤兒的工作》繁中版　事前登錄Johren平台開跑

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少女們名為「孤兒」，是人類最終的王牌。 曾經以「黑騎士」的身分與災禍戰鬥，最終失去了記憶和力量的玩家，在大陸盡頭的巨大寺廟中，開辦了收養戰爭孤兒的院所——「燦燦園」 。
不只是為了守護世界和平，個人出於同情與愛護，在此培養打倒「大魔王．災禍」的少女們。身為孤兒的少女們，將背負的悲傷和不幸變得更強，將大量擬人化的「孤兒和英雄」加入隊伍， 玩家能從神話和歷史洪流中喚出她們的名字，賦予她們擬人化的身姿並打敗敵人。
孤兒和英雄擬人化的「戰神」會在戰鬥中登場，透過裝備武器的「能力」搭配「戰神」所賦予的效果跟技能，以充滿戰略性質的回合制指令RPG進行戰鬥。不只可以自動編製隊伍，還設有AUTO劇情、自動刷本以及SKIP等各種快速方便的機能。此外，只要是可獲得的女性角色，都收錄「全語音角色故事」，並且可以在遊戲中聽到「語音劇情」與根據稀有度而不同的「贈送語音」。
▼《孤兒的工作 ーORPHANS ORDERー》事前登錄獎勵活動
■根據總預約人數發放報酬
‧到達1,000人：角色強化禮包*1
‧到達2,000人：武器強化禮包*1
‧到達3,000人：武器RANK UP素材禮包*1
‧到達5,000人：武器扭蛋券×10
‧到達7,000人：SR角色必中扭蛋券*1
‧到達10,000人：SSR角色必中扭蛋券*1
■預約扭蛋
・每天可抽10次，可保留一名角色；遊戲正式上市時贈送該角色。
・根據玩家個人的預約扭蛋抽取次數；遊戲正式上市時會贈送血淚石。