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《孤兒的工作》繁中版　事前登錄Johren平台開跑

▲《孤兒的工作－ORPHANS ORDER－》繁體中文版「事前登錄」10月25日於Johren平台開跑。
▲《孤兒的工作－ORPHANS ORDER－》繁體中文版「事前登錄」10月25日於Johren平台開跑。

生活消費中心/綜合報導

2021-10-25 15:13:33

以認真細緻的世界觀與精美的美術設計為主軸，黑暗奇幻故事風格的社群遊戲《孤兒的工作－ORPHANS ORDER－》繁體中文版，官方宣布「事前登錄」活動10月25日於Johren平台開跑

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《孤兒的工作－ORPHANS ORDER－》故事舞臺是名為「尼爾瓦納」的世界，某天從異界出現了「大魔王．災禍」，他率領旗下的八柱「魔王」支配著世界。而這個世界最後的希望，是一群擁有「英雄之魂」的少女們，她們是被預言能夠擊退從異界召來的怪物、 甚至連魔王都能打倒的存在。 

少女們名為「孤兒」，是人類最終的王牌。 曾經以「黑騎士」的身分與災禍戰鬥，最終失去了記憶和力量的玩家，在大陸盡頭的巨大寺廟中，開辦了收養戰爭孤兒的院所——「燦燦園」 。


不只是為了守護世界和平，個人出於同情與愛護，在此培養打倒「大魔王．災禍」的少女們。身為孤兒的少女們，將背負的悲傷和不幸變得更強，將大量擬人化的「孤兒和英雄」加入隊伍， 玩家能從神話和歷史洪流中喚出她們的名字，賦予她們擬人化的身姿並打敗敵人。

孤兒和英雄擬人化的「戰神」會在戰鬥中登場，透過裝備武器的「能力」搭配「戰神」所賦予的效果跟技能，以充滿戰略性質的回合制指令RPG進行戰鬥。不只可以自動編製隊伍，還設有AUTO劇情、自動刷本以及SKIP等各種快速方便的機能。此外，只要是可獲得的女性角色，都收錄「全語音角色故事」，並且可以在遊戲中聽到「語音劇情」與根據稀有度而不同的「贈送語音」。

▼《孤兒的工作　ーORPHANS ORDERー》事前登錄獎勵活動

■根據總預約人數發放報酬

‧到達1,000人：角色強化禮包*1

‧到達2,000人：武器強化禮包*1

‧到達3,000人：武器RANK UP素材禮包*1

‧到達5,000人：武器扭蛋券×10

‧到達7,000人：SR角色必中扭蛋券*1

‧到達10,000人：SSR角色必中扭蛋券*1

■預約扭蛋

・每天可抽10次，可保留一名角色；遊戲正式上市時贈送該角色。

・根據玩家個人的預約扭蛋抽取次數；遊戲正式上市時會贈送血淚石。

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