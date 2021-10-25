仁武女童死亡案　家屬到議會哭求真相

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女童的阿嬤指出，發生孫女這件事後才知道虐童案這麼的多，沒有人敢生小孩了，最受傷的是好像社會、檢調矛頭都針對家裡的職業，好像刺青師是流氓，很不公平，現在還記得孫女當天出門的可愛模樣，出事了之後，保母竟然還問該怎麼辦？從照片看腦部就已經明顯腫脹，孩子到長庚瞳孔就已經放大，任何一個小孩都不應該這樣被對待，現在孫女躺在冰櫃就是在等真相，希望社會大眾重視虐兒事件，相信就不會發生這次的事情；對此，橋頭地檢署則強調，「沒有歧視的問題」。
社會局副局長葉玉如強調，兒虐的事情是絕對是不能容忍的，這件事情司法已經介入，保母也要陳述意見，還有包含醫療團隊的驗傷的結果，做一些行政上的判定，在兒童及少年福利權益保障法裡面，對如果真的是有一些不當的行為是可以處分的，這個部分社會局依法會來嚴格的執行。
至於民眾關切的保母居家裝設監視器及保母心理衛生的部分，葉玉如說，現在法令上強制要求要裝監視器的是在托嬰中心，公私立托嬰中心全部都要裝，高雄則可以考慮率先執行若保母家中裝設監視器可做資訊公開，讓家長選擇；心理衛生部分社會局一年也對保母輔導4次，衛生局也會協助做一些健康的簡單的檢測，訪視員到家裡面去了解保母的心理狀態；不論是監視器、心理衛生檢驗，這些社會局都會一併跟中央機關來做建議，若是中央可以把它入法，入法之後，大家就可以落實來執行。