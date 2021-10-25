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仁武女童死亡案　家屬到議會哭求真相

▲仁武女童死亡案，家屬（右3、4）今日到高雄市議會向議長曾麗燕（右2）陳情。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.25）
▲仁武女童死亡案，家屬（右3、4）今日到高雄市議會向議長曾麗燕（右2）陳情。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.25）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-25 15:05:44｜2021-10-25 15:43:02

高雄仁武一名11個月的蔡姓女童在保母家托育時頭部受到重創，送醫搶救仍不治，家屬懷疑是保母對女童施暴，今（25）日家屬到高雄市議會遞陳情書給議長曾麗燕及國民黨團總召童燕珍，女童的阿嬤說，就是想要一個真相，希望大家重視虐兒事件；對此，社會局則表示，包含安裝監視器、保母要不要納入心理的檢驗，這些都會一併跟中央機關來做建議。

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高雄市議長曾麗燕表示，發生這種事情真的是不樂見，希望市府社會局對於保母這一塊一定要做非常嚴格的管理，讓層出不窮的虐童事件能夠減少，若有不適合的法令，也希望作修改，來減少虐兒事件，孩子是每個家庭的寶貝，也是國家的棟樑，保母的嚴格管理一定要非常重視這件事；童燕珍則認為檢調調查方向偏差，受害者應該是孩子才對，而不是父親的職業，相關制度再不改還會有很多孩子遭受不幸，尤其居家保母這一塊，希望政府要正視托育問題。

女童的阿嬤指出，發生孫女這件事後才知道虐童案這麼的多，沒有人敢生小孩了，最受傷的是好像社會、檢調矛頭都針對家裡的職業，好像刺青師是流氓，很不公平，現在還記得孫女當天出門的可愛模樣，出事了之後，保母竟然還問該怎麼辦？從照片看腦部就已經明顯腫脹，孩子到長庚瞳孔就已經放大，任何一個小孩都不應該這樣被對待，現在孫女躺在冰櫃就是在等真相，希望社會大眾重視虐兒事件，相信就不會發生這次的事情；對此，橋頭地檢署則強調，「沒有歧視的問題」。

社會局副局長葉玉如強調，兒虐的事情是絕對是不能容忍的，這件事情司法已經介入，保母也要陳述意見，還有包含醫療團隊的驗傷的結果，做一些行政上的判定，在兒童及少年福利權益保障法裡面，對如果真的是有一些不當的行為是可以處分的，這個部分社會局依法會來嚴格的執行。

至於民眾關切的保母居家裝設監視器及保母心理衛生的部分，葉玉如說，現在法令上強制要求要裝監視器的是在托嬰中心，公私立托嬰中心全部都要裝，高雄則可以考慮率先執行若保母家中裝設監視器可做資訊公開，讓家長選擇；心理衛生部分社會局一年也對保母輔導4次，衛生局也會協助做一些健康的簡單的檢測，訪視員到家裡面去了解保母的心理狀態；不論是監視器、心理衛生檢驗，這些社會局都會一併跟中央機關來做建議，若是中央可以把它入法，入法之後，大家就可以落實來執行。

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