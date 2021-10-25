43歲濱崎步逆齡回歸！辣曬「絕對領域」　淚崩吐近況

43歲的日本歌姬濱崎步於今年初順利產下第二胎後，就鮮少在社群媒體上更新近況，難得的是，好一陣子沒在螢光幕前露臉的她，近日終於現身，還在IG上貼出近況照，凍齡模樣曝光，引起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 濱崎步在今年4月推出精選專輯後，就沉寂了近半年，直到近來與直播平台合作，並現身「17 LIVE 4th Anniversary meets濱崎步總製作人歌手選拔賽」直播，讓外界又驚又喜。而她在IG分享的照片中，她綁著可愛的雙沖天炮，穿著墨綠色的oversize西裝外套、黑色過膝長靴，露出絕對領域，模樣年輕又俏皮，就像是高中生，完全看不出已是2個孩子的媽。濱崎步在貼文中提到，在節目中講起疫情時，說著說著竟然潸然淚下，讓她感到抱歉，還特別表示：「我自己也很驚訝，對不起。」▲濱崎步辣秀絕對領域。（圖／翻攝濱崎步IG）濱崎步在今年5月時開心宣布產下第二胎的喜訊，當時她興奮表示將要展開新生活，承諾會微笑度過每一天，且一定會讓孩子感到幸福，字句中充滿喜悅。▲濱崎步談到疫情時，竟然激動落淚。（圖／翻攝濱崎步IG）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 蕭敬騰槓Toyz「沒資格對話」 統神氣炸怒譙：低級大霈第2次奪金鐘獎 高雄曝喜訊「沾三金」用2字挺陳柏惟被砲轟 女星氣炸：憑什麼藝人不能表態