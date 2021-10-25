三元能源科技鋰電池廠高雄動土 盼打造能源科技發展重鎮
台泥企業團今（25）日在高雄小港舉行三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程動土典禮，行政院沈榮津副院長亦到場參與，市長陳其邁致詞時表示，台泥公司的起家厝就在高雄，這次投資意味著重新定錨，將高雄打造為能源科技發展重鎮。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-25 15:31:52｜2021-10-25 15:33:13
陳其邁表示，台灣能源科技現階段在高功率的鋰電池方面，可說是領先全球，2013年在電動車電池的缺口佔18%，而2025年將達40%，這意味著現在鋰電池的領先廠商、全球最主要的供應商，勢必有擴廠需求，唯有在技術方面不斷創新，才能成為未來儲能產業的領頭羊，高雄有幸與台泥公司、三元能源科技共同參與這場能源科技的世界盃，相信未來在邁向世界第一的過程中，將會存在高雄這個城市的名字。
台泥公司則說明，高雄是台泥的發源地，40年前小港舊址是紙廠，今天走在國際尖端的電池產業正式進駐，代表高雄成為高科技產業重鎮的目標上，再度往前邁出一大步，這次三元能源科技初期將投入120億，工廠預計2023年啟用，產能1.8GWh，一年可生產約24,000台電動汽車所需長程電池量，三元小港廠未來也將比照半導體產業，對製成、製造及環境要求採高標準方式，走向精密製造、高度自動化的方向。