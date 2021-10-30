腦中風危機／教授演講忽然臉歪口齒不清 觀眾機警救回他
日常生活中潛在的異常症狀，往往是健康風險的徵兆，大家千萬不可輕忽！一名教授在演講時突然左臉歪斜、說話不清楚，雖然症狀發生不到1分鐘就恢復正常了，但有位台下觀眾緊急替他撥打119。經送醫診斷後發現，這名教授右側中大腦動脈阻塞，造成急性缺血性腦梗塞中風，幸好這名觀眾警覺性相當高，才救回了教授一命。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-30 09:00:00
這名教授平時雖然沒有三高或吸菸習慣，但有心律不整、家族中風病史，一直以來因為工作太忙，所以缺乏運動跟定期回診，這回演講出現的左臉歪斜、說話不清，因為症狀很快緩解，讓他大意差點釀成不可挽回的後果，幸好旁人機警，把握了最佳就醫時機。
腦血管疾病名列國人十大死因排名為第4名，依據衛生福利部109年國人死因統計結果發現，腦血管疾病平均每年奪走1萬多條寶貴的國人性命。也因此國民健康署與社團法人台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會等，都積極呼籲國人重視腦中風防治的重要性。
依據國民健康署2017到2020年國民營養健康狀況變遷調查資料，18歲以上國人三高盛行率，每4人有1人為高血壓(26.76%)、每4人有1人為高血脂(25.6%)，以及每10人有1人為高血糖(11.05%)。而且根據統計也發現，有三高的民眾發生腦中風的機率，是正常人的1.4~1.7倍。甚至國外研究也顯示，有三高且合併不健康生活行為，像是吸菸、肥胖等的人，罹患腦中風的風險更是倍增。
台灣腦中風學會李俊泰理事長提醒，國人中風後失能所需照顧費用一年恐超過100萬元，對家庭經濟將是一大負擔，呼籲民眾不要輕忽腦中風的發生，也要注意各種徵兆，才能把握就醫的黃金時機。