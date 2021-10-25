足球／曼聯慘敗！C羅失控踢人 利物浦主帥：這該給紅牌
本輪英超賽事，曼聯在老特拉福德球場的球迷面前，以0:5慘敗給利物浦，「雙紅對決」吞下一場史詩級的失利。而陣中超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo也在比賽中失去理智踢人，讓利物浦主帥克洛普(Jurgen Klopp)直言：「這動作該吃紅牌」
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-25 16:00:15
此役比賽曼聯很快就陷入大比分落後，部份觀眾甚至在上半場結束後就開始離席。上半場傷停補時階段，曼聯發動進攻，C羅射門被對方門將Alisson Becker撲出，利物浦中場Curtis Jones奪得球權，C羅上前逼搶，但卻直接一腳將對方放倒，又往對方身上踢了2腳，動作很大。
該場的電視台轉播員直稱C羅的舉動就是在洩憤，克洛普也在賽後表示，在他看來這動作該給紅牌。但也透露自己被裁判被告知C羅踢到了球、或者他沒有聽到哨聲之類的，因此自己也沒深究。
「我並不希望C羅得到紅牌，但是在我看來這看來這該給一張紅牌。但是我被說服、或被告知了，那不是個紅牌，那也沒關係。」克洛普隱晦的如此表示。
另外他也對球隊今天的表現感到滿意，直呼這是意想不到的結果，但在打進第5顆球後，他就要求球員們以控球為主，不用再積極進攻了，「我們只想在沒有更多傷病的情況下，從老特拉福德全身而退。」