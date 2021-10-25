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黃秋生被「這問題」纏身　懇求廣大女性解惑

▲黃秋生自爆被一個問題纏身，懇求廣大女性解惑。（圖／記者陳思誼攝）
▲黃秋生自爆被一個問題纏身，懇求廣大女性解惑。（圖／記者陳思誼攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-25 16:27:01

影帝黃秋生近來與蔡凡熙、莊凱勛一同主持實境節目《開著餐車交朋友2》，今（25）日舉辦首映記者會時，3人一同分享過程中的酸甜苦辣，同時邀來郭書瑤擔任嘉賓。黃秋生在節目中時常指導蔡凡熙、莊凱勛廚藝，莊凱勛也透露黃秋生是個直來直往的人，而黃秋生則笑說其實自己私下非常可愛。

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▲蔡凡熙、黃秋生、郭書瑤和莊凱勛一同出席《開著餐車交朋友2》首映記者會。（圖／記者陳思誼攝）
▲蔡凡熙、黃秋生、郭書瑤和莊凱勛一同出席《開著餐車交朋友2》首映記者會。（圖／記者陳思誼攝）
莊凱勛表示黃秋生私下不會碎碎念，是一個直來直往的人，會與他和蔡凡熙討論關於表演內容、文字和哲學等，這時黃秋生突然脫口：「其實我非常好奇，女孩子為什麼總是要找出我可愛的地方？」更說自己平常就很可愛。

黃秋生、蔡凡熙與莊凱勛這次在實境就目當中，親自在餐車上販賣食物，而3人也因為餐點製作不周，親自拿著大聲公向顧客道歉，黃秋生認為：「很多節目都是完美的，都不會道歉，但我們是人性化的節目，道歉後改進，才能做得更好。」莊凱勛也透露顧客看到他們道歉時有些驚嚇，不敢相信實境節目竟然可以做得如此真實：「我們都沒在喊卡的，一喊Action之後我們就都是自己來。」

事實上，日前剛被罷免的3Q哥陳柏惟，參加過《開著餐車交朋友》第一季，曾和黃秋生同框錄節目，而黃秋生被問到對該事件的看法，他開玩笑地說：「這有什麼好打氣的，人家都被罷免了，繼續努力，下一次再罷免。」坦言也不知道陳柏惟罷免案的前因後果。

▲黃秋生（右二）曾同框陳柏惟（左二）。（圖／陳柏惟臉書）
▲黃秋生（右二）曾同框陳柏惟（左二）。（圖／陳柏惟臉書）
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