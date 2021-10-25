出售消金業務傷害員工權益？黃天牧：本週邀請花旗銀說明
針對花旗銀行出售消金業務，外界質疑可能傷害員工權益。金管會主委黃天牧今（25）日指出，會依法辦理，一定會維護員工權益，已經請花旗銀本周到會說明，釐清相關作法的適法性與合理性。同時，表示將再次盤點相關法令，金融併購需保障員工權益。
記者許家禎/台北報導
2021-10-25 16:23:37
花旗出售台灣消金業務，市場傳出最快本週公布「花落誰家」。由於台灣近年消金業務穩定，信用卡業務具有一定市占率，同時也很有發展潛力。因此傳出土洋銀行如星展、渣打、台新銀、北富銀與國泰世華及都有意搶親。但外傳花旗要潛在買家簽署承諾書，參與實地查核的銀行不可雇用花旗員工，雖然花旗駁斥這項傳言，但仍引起各方關注。
金管會主委黃天牧今（25）日接受立院財委會質詢時，就有多位立委關切，甚至認為花旗銀不尊重金管會。為此，他指出，上週22日就特別請花旗銀行董事長、總經理到金管會說明，花旗銀行坦承部分溝通沒有做好，而金管會也會在本周再度請花旗銀行說明，釐清相關作法的適法性與合理性。
金管會指出，會再度盤點相關法令，希望金融併購要保障員工權益，維持金融穩定，同時針對該事情也會跟勞動部了解。黃天牧指出，相關事件當然希望花旗銀行越早告知金管會越好，但考量花旗銀行可能有其商業機密他也能夠了解。最後他再次強調，整起事件會依法辦理，維護員工權益。