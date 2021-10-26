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輪到你了嗎？國旅券第三輪抽籤號碼出爐！領券看這裡

▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券。（圖／交通部）
▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券。（圖／交通部）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-26 10:34:41

為了振興國內消費，行政院推出五倍券政策之餘，八大部會也寄出加碼好康，交通部觀光局規劃了240萬份的千元國旅券，也即將邁入第三輪開獎，《NOWnews今日新聞》特別整理相關抽籤、領券懶人包，提醒幸運中籤的民眾要把握好康。

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最新第三輪（10/26抽籤、10/29開始領券）中籤號碼：

44、34、09、55、35、041

前兩輪中籤號碼：

第一週：身分證後2碼為21、32、67、97、98及後3碼為410

第二週：身分證後2碼為04、29、40、71、87

國旅券抽籤日：

從10月12日起每周二上午抽籤，連續四周共計發出240萬份，中籤者當日下午5點會收到手機簡訊通知，可以在收到簡訊3天後到國旅券平台領券。

▲國旅券26日進行第三輪抽籤。（圖／觀光局提供）
▲國旅券26日進行第三輪抽籤。（圖／觀光局提供）

國旅券怎麼領：

中籤者到「國旅券平台」輸入「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。

▲國旅券26日進行第三輪抽籤，民眾可憑QR Code進行折抵。（圖／觀光局提供）
▲國旅券26日進行第三輪抽籤，民眾可憑QR Code進行折抵。（圖／觀光局提供）
國旅券使用期限：

2021年（民國110年）11月1日（一）開始使用，至2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止。

國旅券怎麼用：

民眾可以選擇「實體店家現場消費」或「線上商家結帳抵用」。實體店家消費：臨櫃出示QR Code，並告知中籤者「身分證、居留證末四碼」，就可以使用了。線上商家消費：按照商家平台結帳指引，輸入「國旅券票號代碼」和「身分證、居留證末四碼」後，即可線上抵用。

最後要提醒民眾，國旅券使用上還是有些注意事項，像是可以「非中籤者本人」使用，結帳前出示QR Code後，記得要再輸入「中籤者身分證、居留證末四碼」。而且國旅券限定折抵一次、不找零，但是單筆消費可以一次抵用多張國旅券。

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