雙11前哨戰開打！PChome狂降破億促銷、Yahoo祭購物金搶客

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為提前引爆雙11早鳥買氣，PChome 24購物今年強打15大精選會場，首波豪氣釋出1折搶購夯品；且迎接入秋首波東北季風，站上也觀察近一週不僅保暖家電搜尋量較上週翻倍成長，更刺激清淨除濕機、專櫃保養品躍上熱搜排行，瞄準換季商機，更暖心推出換季超值特殺品。
此外，營造娛樂電商狂歡樂購氛圍，強化情境式導購體驗，PChome 24h購物將於11月1至9日連續9天、每天晚間8點半，推出吸睛指數爆表的「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，此次結盟小米、LG、羅技、任天堂、Dyson、微軟、舒潔等9大品牌，策劃年度最驚喜的直播促購活動，並邀請多位雙11開箱大來賓，與全民於線上同歡享樂。
另一方面，根據Yahoo奇摩購物觀察發現，近期平台五倍券關鍵字熱搜量攀升4倍，隨著雙11即將到來，消費者超前部署、將商品加入購物車的次數更翻倍漲。
為迎戰雙11，Yahoo奇摩購物今宣布，首波於25至31日推出「11.11瘋搶購物節」搶先購，祭出5大好康，包含「全站瘋降3折起」、「天天送大牌5折券」、「天天最高送1,111購物金」、指定店家消費「超贈點11倍送」、「萊爾富超取天天免運無上限」等。
此外，Yahoo奇摩購物更攜手一級品牌，天天輪番推出「保健防疫」、「美妝保養」、「運動戶外」及「餐廚家居」等主題超級品牌日，Dyson全館59折起最高回饋40％，購買指定商品滿額再送豪禮、理膚寶水全館超殺36折起，下單再抽iPhone等優惠，不怕你搶，就怕你不來！