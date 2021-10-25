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綠委喊修選罷法罷免門檻　柯文哲酸：選輸才又說不公平

▲針對綠委提議上修選罷法罷免門檻，台北市長柯文哲酸民進黨「選輸才又說不公平」。(圖／北市府提供)
▲針對綠委提議上修選罷法罷免門檻，台北市長柯文哲酸民進黨「選輸才又說不公平」。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-25 17:35:24｜2021-10-25 17:38:28

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日投票通過，成為台灣史上第一個被罷免成功的立委。民進黨立委許智傑表示應該上修選罷法罷免門檻，從現行同意票數達該選區選舉人總數25%提高為35%。對此，台北市長柯文哲酸民進黨「選輸才又說不公平」，但是柯文哲也直言，「搞到今天這個局面，該修就修了」。

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台北市政府下午召開防疫因應記者會，媒體詢問對於選罷法罷免門檻下修後，從前高雄市長韓國瑜、前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷到立委陳柏惟案陸續登場，被質疑「報復性罷免」層出不窮，立委許智傑主張再修選罷法，將現行同意票數達該選區選舉人總數25%提高為35%？柯文哲說，「當年選罷法降低罷免門檻是哪個黨搞出來的？一樣嘛！要不要出來道歉、要不要懺悔？」

柯文哲嗆民進黨說「事情都你們搞出來的，現在選輸人家，又說不公平？」「當初罷免韓國瑜時不是高喊民主的勝利，現在陳柏惟被罷免又說要修法，台灣話叫『神也你、鬼也你』！」不過，柯文哲最後也坦言，「搞到今天這個局面，該修就修了」。

媒體詢問陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選一席，民眾黨是否會推派人選，無黨籍台中市議員陳廷秀與民眾黨關係密切，是否可能會推陳廷秀？柯文哲表示，目前還沒找到適合人選，沒派人打算，陳廷秀是無黨籍的，「他選不選，跟我們（民眾黨）有什麼關係？」

▲前高雄市長韓國瑜（右）遭罷免後，藍營發動報復性罷免，民進黨立委許智傑（左）認為應該上修選罷法罷免門檻，引發熱議。（圖／NOWnews資料照）
▲前高雄市長韓國瑜（右）遭罷免後，藍營發動報復性罷免，民進黨立委許智傑（左）認為應該上修選罷法罷免門檻，引發熱議。（圖／NOWnews資料照）

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