鋼琴女神「拒絕陪睡被封殺」　怒揭演藝圈潛規則

「鋼琴女神」李元玲在IG上的粉絲高達216萬，多才多藝的她擅長鋼琴、芭蕾舞，私下也熱衷於健身、重訓，擁有許多女生夢寐以求的體態。日前大陸藝人黃子韜開直播自爆曾被要求陪酒，痛批演藝圈潛規則亂象，此事讓李元玲深有同感，透露自己也曾遇到類似的事情。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-25 17:28:21
李元玲透過IG限時動態轉貼黃子韜爆料潛規則的新聞，氣憤表示自己也曾被類似的潛規則陷害：「真的很欺負人，被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕後，立刻叫我買機票回馬來西亞。」透露一名李姓監製怒批她態度傲慢，所以決定封殺她，不過李元玲也不是省油的燈，直言：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧！誰稀罕呢？」
事實上，李元玲在網路上擁有相當高的人氣，除了養眼的健身照之外，也時常大秀琴藝，每每發文總能獲得粉絲熱列迴響。不過李元玲也曾遭工作歧視，當時她公開昔日尚未減脂的照片，透露因爲「不夠瘦」而遭罵「腫得像豬」，還被經紀人監控飲食，讓她身心出現狀況。
※【NOWnews 今日新聞
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