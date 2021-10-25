移工禁止入境全台大缺工　沈榮津：下個月有望開

《四方報》報導，今年5月因應本土疫情升溫實施邊境嚴管，暫緩所有外籍移工入境，致使全台大缺工，衝擊長照、製造業和營造業工程。適逢近期疫情回穩，重啟移工入境呼聲高，立委劉建國近日舉行座談會，邀請行政院副院長沈榮津、勞動部常務次長陳明仁、勞動部勞動力發展署長蔡孟良及經濟部工業局副局長楊志清，共同與廠商研討解決缺工的問題。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-25 18:50:20
會中，沈副院長表示，若疫情持續控制穩定，下個月將有望開放移工，但須規劃完整配套措施。勞動部已通盤規劃外國人入境配套防疫措施，包含讓完整施打兩劑疫苗者優先入境、入境前須辦理PCR檢測且結果為陰性、登機前一人一室隔離處所等，同時也要強化入境後的自主健康管理。這些措施將儘速與各來源國協調，並送指揮中心核定後公布實施。⠀⠀⠀⠀
此外，考慮到東南亞疫情較嚴峻、再加上印尼未來將實施零付費政策，民間也敦促政府洽談新來源國家合作意願，除了目前的泰國、菲律賓、印尼、越南等國外，若有其他國家有意願，外交部、勞動部也應該要積極洽談，在符合國家利益下，以平等互惠、相互尊重等原則，開啟合作關係，例如印度已經初步達成良好的合作意願。
因應台灣少子化趨勢，沈副院長也透露，現在行政院正在研擬，對於長年具有工作經驗的移工，例如五年以上，可申請為白領或半白領移工，並不受移工配額限制的訴求，將留用在台一定工作期間且具一定技術能力的移工，轉換身分為中級技術人力，續留台工作。