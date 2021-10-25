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8大學「創業育苗資源共享計劃」結訓 青創夢想啟航

▲由中部8大學啟動的「創業育苗資源共享計劃」今結訓 ，產官學界代表以轉動舵盤，象徵青創夢想啟航。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)
▲由中部8大學啟動的「創業育苗資源共享計劃」今結訓 ，產官學界代表以轉動舵盤，象徵青創夢想啟航。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)

記者金武鳯/台中報導

2021-10-25 19:25:37

臺中市政府為提供青年學子創新創業良好資源，去年邀集中興大學等中部8所大學，成立創業育苗資源共享平台，培訓創業種子，共招收40餘人參加，今天在興大舉辦結業式暨頒獎表揚競賽優異青創團隊。結業儀式中，由產官學界代表合力轉動舵盤，象徵協力作引領臺中青創夢想啟航。

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今天在中興大學舉行的結業式，包括興大前副校長王精文、興大主秘林金賢、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市勞工局長張大春、台中市經濟發展局副局長李逸安等人都出席，並期勉青年學子能透過資源共享平台，讓創新創業理想與成果被企業看見及肯定。

▲「創業育苗資源共享計劃」今結訓並頒發競賽優勝團隊，由工策會總幹事黃于珊頒創新產品績優獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)
▲「創業育苗資源共享計劃」今結訓並頒發競賽優勝團隊，由工策會總幹事黃于珊頒創新產品金牌獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)

工策會總幹事黃于珊表示，透過建立平臺共享校際資源，讓青年學子在創意爆炸的學生時期，就能獲得工策會、經濟發展局及勞工局等單位協助，及早創育、創富、創造趨勢，甚至藉由平台尋找下一位比爾蓋茲和賈伯斯，使學生有動機和能力「掌舵人生，夢想啟航」。

勞工局長張大春指出，勞工局在審計新村及光復新村設有青創基地，提供青創者租金優惠及各種補助，有創業意願的年輕人，都可以透過平台了解哪裡有資源，不用單打獨鬥多走冤枉路。

▲創新科技實驗室展示「創塊積木」很吸睛 ，團隊是利用環保塑膠開發模組化積木，藉由一塊塊積木可以組裝成椅子、桌子等家具。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)
▲創新科技實驗室展示「創塊積木」很吸睛 ，團隊是利用環保塑膠開發模組化積木，藉由一塊塊積木可以組裝成椅子、桌子等家具。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.25)

興大主秘林金賢說，這項計畫開設為期4個月創新創業輔導及實戰課程，共招收41名青年學子，26組學生創業團隊用影片展現創業理念與成果，除邀請學者專家評選，還開放網路人氣票選，優秀團隊今天獲得頒獎表揚，其創業成果也陸續有企業接洽。

今天在現場也有十餘組創業團隊設攤展示，其中創新科技實驗室展示「創塊積木」很吸睛 ，團隊是利用環保塑膠開發模組化積木，藉由一塊塊積木可以組裝成椅子、桌子等家具。積木家具已在申請發明專利中。


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