林嘉欣感同身受「母女情深」 盼靠《美國女孩》再奪影后
首次拍攝劇情長片的導演阮鳳儀，她的處女作《美國女孩》就獲得各方矚目。這次入圍金馬獎7項大獎，讓她覺得意外又驚喜。第一次拍片就力邀影后林嘉欣參與演出，阮鳳儀還特別飛到香港與林嘉欣碰面討論劇情。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-26 00:00:00
當初林嘉欣連續3天看了3次《美國女孩》的劇本，發現自己可以同理劇中母親莉莉的角色，因此馬上點頭答應演出，也讓阮鳳儀喜出望外。由於林嘉欣本身有2個女兒，自身經驗有與《美國女孩》某些相似的地方，林嘉欣對於導演阮鳳儀讚譽有加：「阮導演是一個很有耐心等待和觀察細膩的導演，我很喜歡她對於演員專注的凝視，而且在眼神的背後是有在思考事情的！」
即便在國外念電影研究所拍攝的短片作品《姊姊》已經獲獎無數，但是阮鳳儀初次執導長片就能夠請到知名導演林書宇擔任監製，等於是給了她一劑定心丸。《美國女孩》邀請許多資深演員的加入，在林嘉欣之外還有莊凱勛、曾寶儀、夏于喬、黃鐙輝、張詩盈等，還有許多第一次演戲的素人小演員。由於拍攝《姊姊》時阮鳳儀就曾經跟7歲跟10歲的小朋友交手過，這次遇到15歲方郁婷和10歲的林品彤覺得相對輕鬆很多、溝通無礙。而方郁婷自然又不做作的演出獲得女主角與最佳新演員的雙料提名，更令各界對《美國女孩》充滿好奇與想像。《美國女孩》定檔將於12月3日在全台戲院上映。