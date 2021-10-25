中市文化局「跨域藝術漫遊山嵐」 讓藝文種子遍地開花

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文化局陳佳君局長表示，隨著疫情獲得控制，紓困振興成為民眾最在意議題，本次藝術亮點串聯活動做了一個非常良好的典範，藉由藝術業者的合作並發揮各自的長處，推出一系列精彩的親子活動，用音樂及藝術滋潤民眾的心靈。此外，也邀請十二籃主題市集共同參與，以園遊會的方式帶動經濟活絡，讓民眾透過文化藝術感受臺中熱情與活力。
臺中市賴義鍠議員表示，這次由翔韻音樂舞蹈藝術中心推出的「跨域藝術漫遊山嵐」藝術亮點串聯活動，是一項壯舉，不僅以實際行動關懷弱勢團體，邀請唐寶寶樂團表演，也邀請國際知名藝文表演者共同為創作曲「夢想起飛」獻聲，並由迷火佛拉明哥帶來國家級的演出。讓藝術文化不僅可提高民眾的藝文水準，更轉換成經濟效益帶動觀光，未來將持續協助市府爭取預算，多辦藝文活動充實市民精神生活。
內政部警政署吳啟瑞督察長表示，本次活動帶來滿滿人潮，防疫措施也做得非常落實，現場還有「章同·迎三藝」之稱，且近日受紐約藝術博覽會國際知名畫家王迎春在現場展示知名畫作，為現場添增不少藝術氣息。值得一提的是，本次為「夢想起飛」公益歌曲填詞，希望透過歌曲表達對第一線醫護人員的感謝，以積極、正面、樂觀的態度面對未來，共度疫情難關。
今年為響應臺中購物節，藝術亮點將近40家業者，加入臺中購物節優惠店家的行列，提供各項優惠方案措施嘉惠民眾，民眾到優惠店家消費只要滿167元，發票金額直接3倍計，即可獲得1次抽獎機會，今年獎金高達3億!天天抽5000元、週週抽10萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬精品好宅，希望民眾都可幸運中大獎。更多資訊可至官網查詢：httpsfuntaichung.tw2021shopTaichung。