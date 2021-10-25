中市文化局「跨域藝術漫遊山嵐」 讓藝文種子遍地開花

由臺中市政府文化局推動的「跨域藝術漫遊山嵐」藝術亮點串聯活動，近 2 個月來共辦理六場藝文活動，參與單位包括翔韻音樂舞蹈藝術中心、梨山賓館、茶境天使、夏卡爾藝術屋、巴比音樂美語短期補習班、迷火佛拉明哥藝術中心及臺灣印刷探索館等，藉由這 7 家藝術亮點業者共同推動，將藝術文化的種子從山地帶到平地，從都會帶到眷村，遍地開花。

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其中，在道禾六藝文化館舉辦的亮點園遊會，邀請知名音樂人江雯、國家歌劇院兩廳院聲樂家張明文、國際知名小提琴手楊雅各、薩克斯風盧御睿老師、巴比音樂的陳翠芳老師及小提琴姐妹花共同獻聲創作曲「夢想起飛」，並由迷火佛拉明哥林芬安總監及演出團體帶來熱情奔放的舞蹈，將現場的氣氛帶到最高點。

文化局陳佳君局長表示，隨著疫情獲得控制，紓困振興成為民眾最在意議題，本次藝術亮點串聯活動做了一個非常良好的典範，藉由藝術業者的合作並發揮各自的長處，推出一系列精彩的親子活動，用音樂及藝術滋潤民眾的心靈。此外，也邀請十二籃主題市集共同參與，以園遊會的方式帶動經濟活絡，讓民眾透過文化藝術感受臺中熱情與活力。

▲中市文化局舉辦「跨域藝術漫遊山嵐」，邀七家藝術亮點業者參與，將藝文種子散播山城、都會，遍地開花。（圖／文化局提供）

臺中市賴義鍠議員表示，這次由翔韻音樂舞蹈藝術中心推出的「跨域藝術漫遊山嵐」藝術亮點串聯活動，是一項壯舉，不僅以實際行動關懷弱勢團體，邀請唐寶寶樂團表演，也邀請國際知名藝文表演者共同為創作曲「夢想起飛」獻聲，並由迷火佛拉明哥帶來國家級的演出。讓藝術文化不僅可提高民眾的藝文水準，更轉換成經濟效益帶動觀光，未來將持續協助市府爭取預算，多辦藝文活動充實市民精神生活。

內政部警政署吳啟瑞督察長表示，本次活動帶來滿滿人潮，防疫措施也做得非常落實，現場還有「章同·迎三藝」之稱，且近日受紐約藝術博覽會國際知名畫家王迎春在現場展示知名畫作，為現場添增不少藝術氣息。值得一提的是，本次為「夢想起飛」公益歌曲填詞，希望透過歌曲表達對第一線醫護人員的感謝，以積極、正面、樂觀的態度面對未來，共度疫情難關。