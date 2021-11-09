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專訪／孫尤安不當「阿信」　今生常遇怪咖全是前世惹得禍

▲孫尤安提倡女力，拒絕當「阿信」。（圖／猿聲串動）
▲孫尤安提倡女力，拒絕當「阿信」。（圖／猿聲串動）

記者吳雨婕/專訪

2021-11-09 07:30:00

孫尤安5月推出單曲《BURN ME》，可惜卻碰上疫情升溫，導致宣傳期全部中斷，睽違5個月，趁著疫情趨緩，趕緊釋出新單曲《Their Baby》，相比上次的單曲概念主題以講述孫尤安的「個性」為主軸，這次的單曲概念來自於她的感情世界。

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聊起《Their Baby》的靈感來源，孫尤安表示這是一首充滿「女力」的歌曲，「現在的女力滿厲害的，不只體現在職場，感情觀也是，跟以前的《阿信》那種刻苦耐勞，苦命、認命的感覺不一樣，現在很多女生在意自己的感受，把自己放在第一位，也不再追尋不再適合自己的人。」

▲身為漂亮寶貝，桃花不斷，但孫尤安對感情的態度十分清楚。（圖／猿聲串動）
▲孫尤安對的新歌想要傳達「女力」思想。（圖／猿聲串動）
「女力」這個詞也充分表現在孫尤安身上，她笑說自己最有power的地方是什麼東西都習慣自己拿，就連扛水都不假他人之手，她形容：「跟別人一起拿有點尷尬，如果可以的話，基本上全部都自己來。」連感情上也是一樣，不喜歡拖泥帶水、也不愛囉唆，被問到感情上的地雷，她思考了一陣才說：「最不能接受的應該就是小劇場很多那種吧！」

上一波單曲《BURN ME》充滿迷幻、女巫的風格，其實這竟然與孫尤安的「前世」有關，她提到，算命老師說她某一個前世是大女巫，座下有許多修行的男、女巫，但後來她受不了這些人的騷擾，因此下了詛咒，導致許多男、女巫因此喪命，「所以我這一世就會遇到很多怪人、對我有執念的人。」她透露，曾與佔有慾極強的男性交往過，雖然眼見狀況不太對趕緊分手，後來問了算命老師才知道她與這個前任牽扯很多世，「老師說前任的某一世是海怪，就算我死掉了，還依舊瘋狂愛著我。」

▲孫尤安推出負能量滿滿的新歌《BURN ME》。（圖／猿聲提供）
▲孫尤安提到，算命老師說她的前世是大女巫。（圖／猿聲提供）
有經營服飾與保養副業的孫尤安，提到疫情期間副業多少有受影響，但她對於收入看得淡，「我的想法是服飾跟保養，是一個生活風格，透過品牌想傳達一些思想，讓有共鳴的人一起來討論，接下來就可以來安排一些動物相關的東西。」她解釋，希望讓品牌精神成為幫助毛小孩的開端，「幫助動物是很早就有想過的事情，但回到現實面，這些東西需要錢，所以需要一個開頭，品牌的精神就是一個頭，希望讓購買成為一個循環、一個精神、一種習慣，讓喜歡的人一起來執行，錢只是其中一環。」

▲孫尤安推出新歌《Their Baby》。（圖／翻攝孫尤安IG）
▲孫尤安推出新歌《Their Baby》。（圖／翻攝孫尤安IG）
▲孫尤安推出新歌《Their Baby》。（圖／翻攝孫尤安IG）
▲孫尤安希望副業的精神能成為幫助毛小孩的開端。（圖／翻攝孫尤安IG）

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