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罷免門檻該修？蔡詩萍：該修的是藍綠「見獵心喜的腦袋」

▲陳柏惟成為台灣首位被罷免的立委，罷免門檻是否該修？對此，媒體人蔡詩萍認為「該修的是朝野見獵心喜的腦袋！」（圖／翻攝自陳柏惟，蔡詩萍臉書）
▲陳柏惟成為台灣首位被罷免的立委，罷免門檻是否該修？對此，媒體人蔡詩萍認為「該修的是朝野見獵心喜的腦袋！」（圖／翻攝自陳柏惟，蔡詩萍臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 21:15:20

台灣基進黨立委陳柏惟遭到罷免，成為台灣史上首位被罷免的立法委員，罷免門檻是否過低成為政壇的討論焦點之一。對此，資深媒體人蔡詩萍認為，「該修的不是罷免門檻，是朝野見獵心喜的腦袋！」呼籲朝野政黨跨過「惡鬥門檻」，朝更有格調的競爭去較勁。

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蔡詩萍今（25）日在臉書發文表示，「陳柏惟被罷免後，藍綠突然都有一種『淡淡的哀愁』，因為，他們的確發現，『被罷免』不是一件不可能的事，甚至，在某些選區，還挺容易的呢！」

蔡詩萍直言，當初就是綠營發動「割藍尾」，想罷免國民黨立委蔡正元不成後，發現門檻太高，才在2016年，掌握國會後修法成現在的「同意票須超過選區選舉人25%」。蔡詩萍指出，「以前嫌門檻高！？現在嫌門檻低？！那要修到多少，才算合理呢？」

蔡詩萍分析罷免成功與否的因素，不在選舉人25%的門檻，而是選區的特性被罷免人的特質師出有名與否等等。蔡詩萍強調自己「反對民進黨再次去修改罷免門檻，但也反對國民黨再次利用現在的罷免門檻去搞下一次的罷免案！」

蔡詩萍進一步預言，「如果國民黨食髓知味，繼續這樣搞罷免，反彈的作用，必定會回頭，吞噬藍營！綠營會不搞你嗎？而如果民進黨利用國會優勢，再去修改門檻，必定要遭到民眾譏諷，要也是你民進黨，不要也是你民進黨」。

▲台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後首度現身立院。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）
▲台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後首度現身立院。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）
蔡詩萍表示，「任何一種制度，既然已經兩次以上的修改了，就意味著，機制本身沒有所謂的完美，而要靠『人的尊重』、『人的呵護』去完善它的運作。」蔡詩萍強調，「罷免，絕不是民主的常態，選舉才是。罷免不能門檻過高，高到讓政治人揚起下巴，根本不怕你！但罷免，也不能太低，低到讓民選職位，連屁股還沒坐熱，就被罷免了」。

蔡詩萍最後結論，「25%的選區選舉人同意門檻，具威脅性，卻也不至於很容易，就讓它維持下去吧！重點應該是，朝野政黨都不該把罷免當武器，把罷免當對付政敵的手段，否則，罷免門檻高低多少，永遠都是『不確定的爭議』，因個案而改，又因個案而再改！這是民主政治的諷刺，也必然是政黨政治『浮躁化』、『躁進化』的危險訊息！」（編輯：倪浩軒）

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