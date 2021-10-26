謝盈萱把蘋果當洋蔥削　飆戲潘麗麗被封「催淚機」

《四樓的天堂》上周迎來戲劇高潮，謝盈萱與潘麗麗這對「最虐母女檔」相愛相殺。劇中謝盈萱結束一段與馬志翔的關係，原本什麼都可以碎嘴的媽媽反常什麼都不過問，爾後卻直接病倒送醫。在醫院裡面母女二人在生命的最後關頭，試圖想要與長久結下心結的對方和解，這一場在醫院的戲，影片中謝盈萱背對著潘麗麗說，「好像我每件事情都要100分，妳才會認可，別人也才會認可妳。妳有沒有發現妳要求自己每件事情都要100分，但我們兩個其實已經都很厲害了耶，都已經95分了。」謝盈萱一邊削蘋果一邊說台詞，看似口氣輕鬆卻爆發力十足，讓觀眾潸然淚下。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-26 08:30:00
另外一場演技爆棚的對手戲，是在醫院最後母親臨終前，在病房交代後事，以及自己喪禮想要穿著的衣服，只見謝盈萱握著潘麗麗的手壓抑又不捨，哭到不能自己，潘麗麗看著覺得心疼，緩緩伸出手輕輕撫著謝盈萱的臉龐。網友直喊說「原來是蘋果還以為是洋蔥，被削蘋果逼哭還是第一次」、「哭到頭痛」、「看完就衝去抱媽媽」、「回想起自己家人過去的經歷好想哭」。
這場醫院戲的前置作業，拍攝現場十分謹慎，謝盈萱說，「導演是個很在乎空間和寫實還原度的人，團隊也很認真幫助整場戲的氛圍；醫院相關的場次，導演特別請了專業的人員，在現場引導我，人在最後一刻離開前的所有流程，其實是很殘酷而且震撼的。以前也聽過太多宗教的各種說法，例如面對即將離開的人，不能在病床旁哭出聲音，因為會讓對方因此產生放不下的留戀，如今也內化為角色的參考。」
潘麗麗這次飾演的母親角色，是非常傳統、想要子女依循自己的想法、對於過去放不下的母親，她說與自己最大的不同之處是，自己不會這樣與子女相處、會更讓他們自己做主。而第一次跟謝盈萱合作，潘麗麗也說，「盈萱真是位硬底子演員，我自己超敬佩舞台劇演員。」導演陳芯宜也透露，潘麗麗是劇本階段就已經想好的演員人選了，也是一邊想著潘麗麗構思角色，而劇中潘麗麗臨終時與謝盈萱的感人對話、包括交代後事等，靈感取自自己與外婆及阿媽的經歷。