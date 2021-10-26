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高雄一夜傳兩火警　鳥松廠房延燒近2小時

▲林園區工業二路的工廠今（25）晚傳出火警。（圖／翻攝畫面）
▲林園區工業二路的工廠今（25）晚傳出火警。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-26 00:01:38

今（25）日晚間9點03分左右，位於高雄林園工業區工業二路的台灣石化合成公司發生火警，直到晚間9點52分火勢已熄滅；而除了林園火警，晚間9點52分鳥松區中正路東豐巷弘渝企業也發生火警，火勢十分猛烈，一直延燒到深夜11點38分火勢才獲得控制，目前已將燃燒面積侷限在中段，無擴大延燒之虞。

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林園火警消防局出動大寮分隊、仁武分隊、鳳祥分隊、中庄分隊、十全分隊、大昌分隊、新興分隊、瑞隆分隊、成功分隊、小港分隊、大林分隊、高桂分隊、鳳山分隊、林園分隊，共31車61人前往搶救；消防隊到現場發現火煙，立即佈設水線進行搶救，高雄市消防局在晚間9點41分火勢控制、9點52分火勢撲滅，幸過程並無人受傷受困，至於詳細起火原因，還要詳細調查。

▲鳥松區中正路今（25）晚也傳出火警。（圖／翻攝畫面）
▲鳥松區中正路東豐巷今（25）晚也傳出火警。（圖／翻攝畫面）
鳥松區火災現場火煙冒出，消防局共出動仁武分隊、鳥松分隊、鳳祥分隊、大社分隊、橋頭分隊、燕巢分隊、特搜中隊、楠梓分隊、左營分隊、大昌分隊、鼎金分隊、新莊分隊、新興分隊、苓雅分隊、前鎮分隊、小港分隊、鳳山分隊，消防局共出動36車79人前往搶救，第一梯次消防人員到達時，已全面燃燒，立即佈線搶救，消防局長李清秀亦到場督導，火勢直到11點38分火勢才獲得控制，已將燃燒面積侷限在中段，無擴大延燒之虞，現場無人員受傷受困，。

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