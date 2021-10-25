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淡江大橋八里端通車　黃光芹嘆「工程龜速」：黑髮變白頭

▲淡江大橋第二標工程，八里端主線今（25）日晚間10點正式開放通車。（圖／翻攝自交通部公路總局臉書）
▲淡江大橋第二標工程，八里端主線今（25）日晚間10點正式開放通車。（圖／翻攝自交通部公路總局臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 22:29:09

淡江大橋第二標工程、連絡道路八里端主線完工，今（25）晚10點正式通車啟用。通車後，藉由主線與八里一交流道可到達八里文化公園、十三行博物館等地點，可望促進商業發展及就業機會。不過淡江大橋從1980年代末就提出興建計畫，一直到今天通車一小段後主橋仍未完工，讓黃光芹感嘆「台灣的工程進度龜速到，可令黑髮變白頭！」

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▲行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜都有出席剪綵典禮。（圖／翻攝自交通部公路總局臉書）
▲行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜都有出席剪綵典禮。（圖／翻攝自交通部公路總局臉書）
淡江大橋及其連絡道路八里端主線完工，今日行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜都有出席剪綵典禮。蘇貞昌除了感謝工程同仁的辛勞與付出外，也期許工程團隊再接再勵，如期於計畫時程內完成主橋建造工程，縮短淡水河兩岸旅次時間，提升地區與北海岸遊憩觀光發展效益。

黃光芹晚間在臉書以「41年的半條橋」為題發文，指出歷時41年是以1980年代末提出興建計劃起算，而即便以1992年郝柏村院長納入六年國建計劃起算，歷經2010年4月吳敦義任內核定可行性規畫、2014年10月第一標開工，再到今天完成一小段，主橋預計2024年完工，黃光芹不禁感嘆「台灣的工程進度龜速到，可令黑髮變白頭」。

黃光芹透露自己5年前整理出台灣前5大龜速建設，「第一名就是淡江大橋，光是發文到現在，又過了5年」。而第二名則是以「選舉浮橋」著稱的金門大橋，1993年由縣議員提出，黃光芹笑稱「身世坎坷，預計2025年完工。她一誕生，就32歲了。」黃光芹最後表示，至少5年前被排在第三龜速的機捷已經完工，「等到第三名的機捷，但歷經3位總統、15任行政院長，14位交通部長，也算是台灣奇蹟！」（編輯：倪浩軒）

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