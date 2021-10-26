小S認了收入銳減！親吐「生活轉變」 未來演藝計畫曝光
藝人小S前陣子因在社群平台上發文支持中華隊而遭大陸網友撻伐，同時痛失許多大陸品牌的代言和合作，透過微博澄清「我不是台獨」後就幾乎消失，日前還被好友賈永婕爆料最近沒什麼收入，對此，小S今（26）日出席公益活動時認了收入確實銳減，並透露未來演藝計畫。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-26 14:54:41｜2021-10-26 14:56:28
小S坦言雖然自己熱愛舞台，不過也很注重生活：「人生起伏多，我是適應力非常快的人，確實這一年收入非常多，不過我也多了很多和家人相處的時光，這樣的生活，我也從中找到滿多快樂的。」即使收入不如以往，不確定到底掉了多少成，不過小S透露平時就有存錢的好習慣，所以生活還過得去，甚至還能捐錢。至外界的流言蜚語，小S表示心情並沒有受到影響：「我身邊的人都非常支持我，我很容易就可以度過。」
小S透露明年3月將推出新專輯，且她手上由大S製作的節目《熙娣想聊》已經錄到最後一集，目前還在安排後續播出平台，而12月底也有「高級幽默風格」的談話性節目，還會有搭檔，而演唱會部分，則要看新專輯給的回饋。至於未來能不能看到與姊姊大S同台，小S則笑說：「我太怕姊姊了，有關大S的事情我都沒辦法做回答。」