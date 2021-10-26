林昶佐「沒服務在地」所以要被罷免？ 吳沛憶：睜眼說瞎話

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳沛憶提到：「今年5月疫情期間，林昶佐委員跟我們辦公室幾乎每天聯繫，時常深夜接到緊急求助電話也都還在聯絡，協助確診者和家人採檢後送，還有治療期間和康復後的情況。對我們來說，能幫助到需要的人是最重要的事，沒有每天在臉書發文說我今天幫助了誰，沒有像某議員找里長大動作召開記者會，難道就是沒有做事？」
吳沛憶強調，萬華人因為污名遭歧視在地誰都不能忍受，但要說林昶佐沒為萬華受污名發聲，這也絕非事實。疫情期間她的服務處收到反映老闆要求住在萬華員工要先篩檢才能辦公、萬華人在職場遭受刁難或是醫院拒收萬華居民的案件，都是透過林昶佐第一時間幫忙請勞動部要求企業遵照指引守法，保護萬華人。
吳沛憶指出，而打從疫情一爆發，林昶佐多次為了萬華被外界污化抗議、發聲，也直接點名批評衛福部次長石崇良。反倒台北市議員鍾小平在電視上說新北的疫情是受萬華所害，甚至帶媒體來拍萬華確診者的社區，造成外界恐慌，到底是誰在助長外界污名化萬華？另外，停業長達兩個月的艋舺夜市，兩百多件攤販紓困也是林昶佐辦公室協助密集與主管機關追蹤進度。
吳沛憶續指，鍾小平一直抹黑林昶佐說他沒做事，當林昶佐為萬華爭取到經濟部萬華振興加碼專案，國民黨議員又要黑說是民進黨在幫林昶佐。這次萬華受疫情影響衝擊那麼大，難道萬華不該要加碼振興？在地立委幫萬華爭取振興難道不是天經地義職責所在？但是某些人，整天黑林昶佐到底是為了個人政治目的，還是人民之福，地方大家都看在眼裡。
★新聞來源為Newtalk 新頭殼
延伸閱讀：
｢林昶佐提案說明的罷免版本沒有票數門檻｣ 郭正亮：你就知道多離譜
台灣老師亂入海外成人網站｢Pornhub｣教微積分爆紅! 一年狂賺750萬