女優吳夢夢勝訴！SWAG付費謎片遭外流 男轉傳LINE判拘役
「台灣AV女優」吳夢夢，過去在成人影片網路平台「SWAG」，所拍攝的付費情色片遭網友外流，讓她氣得提告共57人，而嘉義一名劉姓男子，因使用手機接收破解鎖碼的影片，並將影片PO到LINE群組、供他人觀看，因此被檢方依法起訴，近日嘉義地院判決結果出爐，劉男因違反智慧財產權，被法院判刑拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 08:03:04｜2021-10-26 08:04:37
據判決書指出，劉男因使用手機，接收SWAG破解鎖碼的付費影片，之後又PO到LINE群組，提供397名成員觀看、下載及轉傳。事後吳夢夢發覺影片遭外流，而該影片內容有劇本、拍攝場地，及攝影師、化妝師等，加上著作權歸屬聲明書、Swag APP獨家合作契約書作為憑證，認為「智慧財產權」遭侵害，憤而對劉男提告。劉男雖坦承散布轉傳，但辯稱不清楚有影片「著作權」，否認違反智慧財產權。
案經法院審理，法官認為，影片雖設定以男女性交行為做主題，但過程中的拍攝手法、情節設計，都足以表現作者之個性或獨特性，且具有最低程度之創作性要件，符合一般視聽著作應具有之原創性要件。因此認定劉男以LINE傳送給他人，觸犯重製、公開傳輸他人著作財產權，以及散布猥褻影像之要件，因此依法判處劉男拘役40日，得易科罰金。（編輯：林盈君）
★根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者亦同。