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中國曲解聯大2758決議　美國國會外交領袖齊轟

▲美國參、眾兩院外交領袖接連發出聲明，譴責中國長年刻意曲解2758號決議。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國參、眾兩院外交領袖接連發出聲明，譴責中國長年刻意曲解2758號決議。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-26 10:16:57

（中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電）聯合國大會第2758號決議今天通過滿50年，美國參、眾兩院外交領袖今天接連發出聲明，譴責中國長年刻意曲解2758號決議，削弱台灣在國際社會地位與參與。

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50年的今天，聯合國大會通過第2758號決議，承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」。決議雖通篇未提及台灣，但北京長年引用2758號決議，並把決議與「一中原則」掛鉤，限制台灣參與聯合國活動。

美國參議院外委會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、參議院軍委會共和黨籍首席議員殷荷菲（James Inhofe）今天發布聯合聲明表示，2758號決議通過滿50年這天，應作為撥亂反正轉捩點，導正台灣在國際舞台遭邊緣化的持續不公現象。

他們指出，長達50年來，北京刻意誤用、曲解及誤導他人2758號決議根本目的為何。台灣從未被禁止參與聯合國組織，卻因中國作為無法取得一席之地，讓外界付出高昂代價，因為台灣本可在諸多議題上為全球做出極具價值的貢獻。

議員呼籲：「不應再讓北京持續扭曲歷史，孤立台北。」他們表示，台灣的有意義參與及互動，完全符合2758號決議內文與精神，美國與理念相近夥伴應拿出更多作為，確保自身言行更趨一致，支持事實、民主與台灣夥伴。

眾議院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）稍早也發聲明批評，中國多年來曲解2758號決議，散播決議承認中國對台灣擁有主權、聯合國永久排除台灣的謊言。

麥考爾示警：「北京這麼做是為了達成更大計畫目的，也就是摧毀台灣民主、併吞台灣。」

麥考爾強調，2758號決議並不涉及台灣主權，「決議根本隻字未提台灣」。他呼籲，民主政府應共同反對中共虛假聲明，以剷除北京在聯合國上下置入的謊言。

美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）21日出席智庫活動時也表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國誤用（misuse）2758號決議，顯示美國行政、立法部門對2758號決議不涉台已達成共識。（編輯：周永捷）1101026

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