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對抗惡意國家　澳洲國防預算將佔GDP的2.5%

▲隨著澳洲、美國和英國組成AUKUS聯盟，澳洲的國防預算將會增加至GDP的2.5%。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著澳洲、美國和英國組成AUKUS聯盟，澳洲的國防預算將會增加至GDP的2.5%。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-26 10:19:14

（中央社記者丘德真雪梨26日專電）澳洲國防部長杜登表示，隨著澳洲、美國和英國組成AUKUS聯盟，澳洲的國防預算將會增加至GDP的2.5%，以「抵抗中國和印太地區內帶有惡意的國家」。

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據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天刊登報導，杜登（Peter Dutton）指出，隨著澳洲即將接受AUKUS援助建造至少8艘核子動力潛艦；按照今天的幣值估算，澳洲每年國防預算將會高達澳幣500億元（約新台幣1兆400億元）。

杜登認為，隨著AUKUS成立，讓軍工產業界感到振奮；澳洲民眾也感到振奮。他指出「澳洲民眾對中國共產黨有疑慮」，因此民眾想要看到澳洲因應各種情況而做好準備。

杜登解釋，澳洲的目標是要維持區域和平，所以澳洲要釋放出強烈的訊息，以便「嚇阻中國和未來數十年內任何帶有惡意的國家」。

今年9月15日AUKUS組成的消息傳出後，中國外交部發言人趙立堅隨即於9月16日提出批評，指美、英、澳是抱持著「陳舊的冷戰零和思維」。

面對中國的批評，杜登在澳洲金融評論報今天的報導中提出回應，中國的國防開支其實遠高於澳洲。報導提到英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）指出，中國軍事開支佔全亞洲的42%。

杜登認為中國嚴重誇大了AUKUS可能引發衝突的風險。他解釋，AUKUS聯盟和「四方安全對話」（QUAD）成員國有著互補的作用；澳洲、日本、印度、美國和英國將擁有更為緊密的關係。

杜登提醒，印太地區局勢之所以日益不穩定，是因為中國的行為，而非澳洲的行為所致；指責澳洲與中國軍備競賽，或者指責澳洲投資8艘潛艦觸動中國，都是子虛烏有的說法。

至於澳洲接受AUKUS協助建造潛艦，撤銷先前與法國打造柴電潛艦的合約，進而影響澳、法關係。對此，杜登強調自己「理解法國的反應」；他坦承，要是澳洲失去了如此鉅額的合約，澳洲也會很難過。

但杜登同時強調，目前需要把焦點放在澳、法兩國將要如何在印太地區繼續合作。（編輯：韋樞）1101026

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