對抗惡意國家　澳洲國防預算將佔GDP的2.5%

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杜登認為，隨著AUKUS成立，讓軍工產業界感到振奮；澳洲民眾也感到振奮。他指出「澳洲民眾對中國共產黨有疑慮」，因此民眾想要看到澳洲因應各種情況而做好準備。
杜登解釋，澳洲的目標是要維持區域和平，所以澳洲要釋放出強烈的訊息，以便「嚇阻中國和未來數十年內任何帶有惡意的國家」。
今年9月15日AUKUS組成的消息傳出後，中國外交部發言人趙立堅隨即於9月16日提出批評，指美、英、澳是抱持著「陳舊的冷戰零和思維」。
面對中國的批評，杜登在澳洲金融評論報今天的報導中提出回應，中國的國防開支其實遠高於澳洲。報導提到英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）指出，中國軍事開支佔全亞洲的42%。
杜登認為中國嚴重誇大了AUKUS可能引發衝突的風險。他解釋，AUKUS聯盟和「四方安全對話」（QUAD）成員國有著互補的作用；澳洲、日本、印度、美國和英國將擁有更為緊密的關係。
杜登提醒，印太地區局勢之所以日益不穩定，是因為中國的行為，而非澳洲的行為所致；指責澳洲與中國軍備競賽，或者指責澳洲投資8艘潛艦觸動中國，都是子虛烏有的說法。
至於澳洲接受AUKUS協助建造潛艦，撤銷先前與法國打造柴電潛艦的合約，進而影響澳、法關係。對此，杜登強調自己「理解法國的反應」；他坦承，要是澳洲失去了如此鉅額的合約，澳洲也會很難過。
但杜登同時強調，目前需要把焦點放在澳、法兩國將要如何在印太地區繼續合作。（編輯：韋樞）1101026