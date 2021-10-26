48萬劑疫苗預約擬再釋出！指揮中心發言人莊人祥下午說明

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另外，阿斯特捷利康（AZ）疫苗第2劑，則於今天開放預約，對象為7月30日（含）前已接種第1劑18歲以上者，及7月31日至8月6日（含）已接種第1劑45歲以上民眾。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，以近期BNT疫苗及AZ疫苗預約率7成計算，這一輪預約完成後，應該還會剩下3成名額，BNT疫苗初估會有27到28萬的剩餘預約名額、AZ疫苗則還有約20萬剩餘名額，換句話說，可望再加開共48萬人納入接種對象，相關細節近日說明。
指揮中心提醒，第12輪第2階段預約時間，都是到10月27日中午12時截止，其中，BNT疫苗第1劑預計10月28日至31日接種，莫德納及AZ疫苗第2劑則是10月28日至11月3日接種。
指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6376例確診，分別為1733例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1101026