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曾控方媛介入她與郭富城！女星自爆離婚　斷開日籍帥尪

▲方皓玟（右圖）曾指控方媛（左圖左）介入她與郭富城的感情。（圖／翻攝方皓玟IG、郭富城微博）
▲方皓玟（右圖）曾指控方媛（左圖左）介入她與郭富城的感情。（圖／翻攝方皓玟IG、郭富城微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-26 10:53:13

香港天王郭富城與太太方媛結婚4年，婚後育有2女，家庭生活美滿，而在婚前郭富城曾傳出與歌手方皓玟交往，方皓玟更指控方媛是第三者，之後嫁給了日籍模特兒男友，不過近日被爆出方皓玟已經與老公離婚。

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方皓玟曾與郭富城傳出緋聞，但後來郭富城高調認愛方媛，因此傳聞方皓玟指控方媛當小三，介入她與郭富城的感情，在2016年方皓玟接受訪問時談及此事，僅回答：「不知道呢？」不否認也沒承認的說法，讓外界霧裡看花。

▲▼方媛公布多張慶生照片。（圖／翻攝方媛微博）
▲方媛（左）、郭富城愛的高調。（圖／翻攝方媛微博）
隔年4月，郭富城與方媛結婚，方皓玟也透露自己與香港男團的日籍成員安田慎吾註冊結婚，她在同一年的年底宣布懷孕喜訊，2018年產下兒子Luca，看起來有著美好的婚姻生活，沒想到她近日於IG自爆已經與老公安田慎吾結束4年婚姻。

方皓玟在IG發文表示：「能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。」也提到前夫依舊是她珍重的親人，離婚不代表終結，「我們的愛將會在Luca的生命裡延續下去。關於離婚這件事，希望能夠以這段文字畫上一個圓滿的句號。」

▲方皓玟結束4年婚姻。（圖／翻攝方皓玟IG）
▲方皓玟結束與日籍老公的4年婚姻。（圖／翻攝方皓玟IG）
▲方皓玟結束4年婚姻。（圖／翻攝方皓玟IG）
▲方皓玟在IG提到已經離婚。（圖／翻攝方皓玟IG）

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