曾控方媛介入她與郭富城！女星自爆離婚 斷開日籍帥尪
香港天王郭富城與太太方媛結婚4年，婚後育有2女，家庭生活美滿，而在婚前郭富城曾傳出與歌手方皓玟交往，方皓玟更指控方媛是第三者，之後嫁給了日籍模特兒男友，不過近日被爆出方皓玟已經與老公離婚。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-26 10:53:13
方皓玟曾與郭富城傳出緋聞，但後來郭富城高調認愛方媛，因此傳聞方皓玟指控方媛當小三，介入她與郭富城的感情，在2016年方皓玟接受訪問時談及此事，僅回答：「不知道呢？」不否認也沒承認的說法，讓外界霧裡看花。
隔年4月，郭富城與方媛結婚，方皓玟也透露自己與香港男團的日籍成員安田慎吾註冊結婚，她在同一年的年底宣布懷孕喜訊，2018年產下兒子Luca，看起來有著美好的婚姻生活，沒想到她近日於IG自爆已經與老公安田慎吾結束4年婚姻。
方皓玟在IG發文表示：「能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。」也提到前夫依舊是她珍重的親人，離婚不代表終結，「我們的愛將會在Luca的生命裡延續下去。關於離婚這件事，希望能夠以這段文字畫上一個圓滿的句號。」